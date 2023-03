Giornata nazionale vittime Covid, oggi Bologna ricorda i 5.000 che non ce l’hanno fatta

Il ricordo delle vittime del Covid sotto al portico di San Luca

Bologna, 18 marzo 2023 – Tre anni fa il nostro Paese attraversava il periodo più buio del Covid. Oggi, terza giornata nazionale in memoria delle vittime, per ricordare i cinquemila morti del nostro territorio, è stato organizzata dal Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana e altre 19 associazioni, l’iniziativa ‘Vieni, camminiamo insieme per fare memoria’: il primo appuntamento in via Saragozza, poi in primo piano i portici di San Luca e la basilica sul Colle della Guardia. Alle 10 i saluti delle istituzioni e delle forze dell'ordine nel giardino di San Francesco. Tra i presenti, Luca Rizzo Nervo, assessore comunale alla Salute, e Marco Gamberini, vicepresidente del comitato di Bologna della Croce Rossa.

"Durante quei lunghissimi mesi la Croce Rossa con i suoi volontari è stata vicina non solo agli ammalati, agli ospedalizzati, ai parenti isolati dagli affetti più cari – ricorda Gamberini – , ma anche a chi fragile, silente, spesso invisibile, era rimasto a casa, solo o impossibilitato ad uscire, quelli che avevano bisogno di tutto, la spesa quotidiana, le medicine, un aiuto, un conforto. La Croce Rossa c'era come sempre, c'è e ci sarà ogni volta, anche per ricordare che ciò che è accaduto, nel bene e nel male non vada dimenticato”.

L’omaggio alle 4.488 vittime



Sotto i portici sono state posizionate 4.488 targhe bianche che riportano i nomi e l'anno di nascita dei bolognesi deceduti, affiancate da una piccola candela led, e cinque foto che ritraggono l'emergenza pandemica nei cinque continenti. Lungo la salita, sono presenti i volontari delle associazioni organizzatrici ed è possibile lasciare un pensiero su appositi libri firma. Dopo aver riempito piazza Maggiore nel 2022 con i nomi delle persone decedute a

Bologna, quest'anno la giornata sarà vissuta in cammino, percorrendo insieme il portico di San Luca. Per facilitare i parenti delle vittime e le persone che vorranno rendere omaggio ai loro cari, le targhe commemorative dei deceduti fino a marzo 2022 saranno disposte in ordine

alfabetico lungo il portico di via Saragozza e di via di San Luca, mentre nell'ultimo tratto di portico e nel piazzale davanti al Santuario saranno poste le targhe dei deceduti nell'ultimo

anno, da marzo a dicembre 2022.

Alle 18 un momento di raccoglimento



Alle 18, al tramonto, nel cortile della basilica di San Luca si terrà un momento di raccoglimento e di preghiera universale con le voci di parenti, operatori sanitari, rappresentanti della società civile e delle diverse confessioni religiose, compreso don Matteo Cella, curato a Nembro durante la pandemia. Terminerà il momento Carlo Maver, che con il suo bandoneon suonerà un brano dedicato a chi ci ha lasciato salendo al cielo. La giornata si concluderà alle 22, per permettere ai partecipanti di scendere dal Colle con i propri passi illuminati dai 4.488 lumicini disposti lungo il percorso.

Tra gli interventi previsti, ci saranno quelli del cardinale Matteo Zuppi, di Yassine Lafram, presidente dell'Unione Comunità Islamiche Italiane, e di Stefano Bicocchi in arte Vito. Tra le testimonianze non mancheranno quelle degli operatori sanitari dei Pronto soccorso, delle Terapie intensive e delle Malattie infettive dell'Ausl di Bologna e dell’Irccs Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, che hanno accompagnato tante persone nelle loro ultime ore.