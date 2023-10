La casa dei risvegli riceve una targa della presidenza della Repubblica

Bologna, 7 ottobre 2023 – Nella splendida cornice verde del giardino della casa dei risvegli ‘Luca De Nigris’, ha visto la luce questa mattina la venticinquesima giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma, organizzata dall’associazione ‘gli amici di Luca’, con il supporto anche di Regione, Comune, Ausl, irccs, Avis, Csi e Cri.

Il commovente lancio dei palloncini bianchi “lì dove i nostri i cuori sentano” - come riporta il messaggio di Diana letto da Maria Vaccari, presidente dell’associazione insieme a Fulvio De Nigris - ha dato inizio alle danze, in quella che sarà una giornata all’insegna della cultura e del divertimento, con molto spazio ai tanti bimbi presenti.

“La Costituzione ci dice che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo – ricorda Raffaele Donini, assessore alla sanità della Regione-, ed è quello che garantiamo insieme in questa casa dove si fa progresso per tutti. Ci batteremo per avere finanziamenti che vadano alla cura dell’eccellente rete di cui questa casa è parte integrante”.

All’interno della struttura è esposta una targa della presidenza della Repubblica “dal valore simbolico e importante – continua Donini -, ed è sinonimo del riconoscimento di questa causa da parte della più alta carica dello Stato”.

“Ad oggi, sono dieci i motori riabilitativi presenti in struttura che dal 2005 hanno ospitato oltre cinquecento persone tra assistiti e famiglie. Un obiettivo per il futuro è quello di consolidare l’alleanza con le altre istituzioni e di migliorare il ‘dopo’ attraverso la risocializzazione”, commenta il padrone di casa Fulvio De Nigris.

Nella giornata di domenica, tra Piazza Maggiore e nelle vie della città, ci saranno numerose attività in cui sarà lo sport a farla da padrone, perché “attraverso lo stare assieme impariamo tutti qualcosa. Un benessere fisico e culturale, è questo il valore aggiunto di questa iniziativa che ci fa fare un passo in avanti come comunità”, commenta Roberta Licalzi, assessora allo sport e al bilancio della città.

“L’obiettivo di oggi dev’essere quello di congiungere. Siamo orgogliosi di portare il nostro lavoro al parlamento europeo, a Bruxelles, il 18 e 19 ottobre. Vogliamo far sentire le nostre voci all’Europa, ed essere ascoltati da essa”, annuncia Alessandro Bergonzoni, testimonial della casa dei risvegli.