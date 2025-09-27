Giornate del Patrimonio, si schiudono scrigni

Per il terzo anno consecutivo, oggi e domani numerosi musei, spazi espositivi e luoghi della cultura del Comune di Bologna e area metropolitana aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio. L’attività è realizzata con il coordinamento del Settore Musei Civici del Comune e della Città metropolitana, in un’ottica di valorizzazione del sistema museale metropolitano e di integrazione tra le sue diverse articolazioni. Quest’anno il tema generale è Architetture: l’arte di costruire e nel nostro territorio sono 42 i luoghi coinvolti in 13 Comuni, con 86 attività proposte tra aperture straordinarie, visite guidate, itinerari all’aperto, incontri, degustazioni, laboratori per il pubblico più giovane e iniziative per famiglie (tutte le informazioni sulle aperture sono disponibili sul sito www.cittametropolitana.bo.it/cultura/gep_2025).

Oggi, inoltre, in alcune sedi previste aperture straordinarie in fascia serale con ingressi al costo simbolico di 1 euro, al Museo Civico Medievale (dalle 19 alle 22 solo per la mostra temporanea), all’Opificio Golinelli (dalle 16 alle 20), nella Pinacoteca Nazionale (20-23) e nella Torre dell’Orologio (18.40- 22).

Quest’anno c’è da segnalare anche la partecipazione per la prima volta di tre luoghi simbolo del patrimonio storico-architettonico bolognese: il trecentesco Palazzo Pepoli, dove ha sede il Museo della Storia di Bologna; il Padiglione de l’Esprit Nouveau, costruito nel 1977 a cura di Giuliano Gresleri e José Oubrerie nel quartiere fieristico, replica fedele dell’originale progettato da Le Corbusier per l’Esposizione Internazionale delle Arti Decorative di Parigi nel 1925; la Torre dell’Orologio inglobata nella parte più antica di Palazzo d’Accursio, accessibile nella terrazza situata sopra il meccanismo di funzionamento dell’enorme orologio meccanico posto sulla facciata della Torre nel 1444. Come si sa, la vista panoramica è eccezionale.

Se tanti scrigni si aprono in questo fine settimana, però, uno resta chiuso, ormai da otto anni. Si tratta del Museo della Tappezzeria Vittorio Zironi, in via Saragozza. Uno spazio nato nel 1966 come museo artigiano e cresciuto "diventando una collezione unica a livello europeo tra le raccolte tessili ottenendo molti riconoscimenti, tanto da veder ristrutturata Villa Spada quale sua sede negli anni ‘90" spiega la famiglia Zironi in un post sui social. Nel museo, viene ricordato, si trovano una biblioteca tematica con centinaia di pubblicazioni, un importante laboratorio di restauro tessile e un allestimento tematico di tre piani per oltre 8mila opere tra magazzino ed esposizione. "Nel 2016 – continua lo sfogo – la collezione è stata donata al Comune affinché la promuovesse, valorizzasse e mantenesse aperta al pubblico, tuttavia dall’anno successivo il Museo è stato “chiuso per previsione di interventi di manutenzione”, interventi messi a bilancio triennale poi rimossi". Se il Comune aveva recentemente detto di essere alla ricerca di risorse per una riapertura dopo l’imponente riqualificazione del parco con fondi Pnrr, "il prossimo anno – ricorda il post – il Museo compie 60 anni dalla fondazione e 80 anni dall’inizio della raccolta da parte del fondatore, l’artigiano tappezziere Vittorio Zironi". Nel frattempo, resta aperta la petizione per la riapertura del museo, lanciata ormai due anni fa. Le firme, a oggi, sono quasi 1.300.

le. gam.