Giornate di sport e seminari a tema

In primavera sboccia lo sport a Budrio. Grazie ai fondi del Pnrr, gli impianti sportivi di Budrio sono oggetto di un profondo restyling. Il campo sportivo ha già riaperto con un nuovissimo manto sintetico, a maggio sarà la volta della piscina completamente rivista per rispondere alle reali necessità dell’utenza, specialmente quella più debole. Sono in corso anche i cantieri di ampliamento del Palamarani e di costruzione della nuova palestra in corrispondenza degli ex palloni del tennis che da tempo erano fonte di degrado urbano. Sul fronte delle iniziative hanno invece preso il via lo scorso fine settimana, e si replicherà il prossimo, le giornate dello sport, eventi di comunità per tutte le età dedicati alla promozione dello sport e dei suoi valori.

Viene lasciato anche ampio spazio a momenti di riflessione, infatti il Comune ha organizzato in collaborazione con il Coni – Scuola regionale per lo sport, quattro appuntamenti per approfondire l’importanza dell’educazione nella pratica sportiva dei più giovani. Il primo seminario ha ripercorso i principi dello sport nella nostra società, seguiranno altri due incontri destinati a tutti gli istruttori delle associazioni sportive budriesi che avranno modo di confrontarsi sulle migliori pratiche, sempre in chiave educativa, che caratterizzano il loro lavoro quotidiano. Infine un ultimo momento di nuovo di carattere pubblico, dopo l’estate, affronterà il tema dell’educazione e della collaborazione tra famiglie e associazioni sportive Il sindaco Debora Badiali si dice soddisfatto delle iniziative istituite: "Questo calendario fitto di avvenimenti dimostra come non ci fermiamo ai soli investimenti, comunque fondamentali, ma puntiamo a coinvolgere i cittadini di ogni età a svolgere attività sportiva e a trasmettere ai più giovani i valori che queste portano con sé".

z. p.