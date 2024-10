Giornate Fai d’Autunno: alla scoperta di Portonovo

Si celebra oggi la Giornata Fai d’autunno dedicata a Santa Croce e al Borgo di Portonovo "città ideale del Settecento", nell’ambito della campagna dei Luoghi del Cuore promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano. L’evento di raccolta fondi viene organizzato grazie al contributo di diverse realtà del territorio.

Alle 17.30 un convegno nella Chiesa di Santa Croce e San Michele Portonovo (foto) che tratterà proprio dei lavori di restauro che interessano l’edificio religioso di via Portonovo 3956. All’incontro parteciperanno il parroco don Cesare Caramalli, il professor Enrico Caprara assessore alla Cultura del Comune di Medicina, l’architetto Marco Prodi direttore dei lavori di restauro, il professor Dario Costi dell’Università di Parma, l’architetto Antonino Libro dirigente dell’Agenzia Regionale Ricostruzioni della Regione e il sindaco di Medicina Matteo Montanari. Al termine della conferenza, si cena nell’asilo parrocchiale in via Portonovo 4088: necessario prenotarsi all’indirizzo savenasillaro@gruppofai.fondoambiente.it: contributo di 25 euro per i non iscritti al Fai e 22 euro per i tesserati. A conclusione della giornata, alle 21 la chiesa ospiterà il concerto di musica barocca per organo e tromba di Gerardo Chimini e Alberto Brini. Per chi si ferma a cena il posto è riservato.