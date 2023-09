Giornate in compagnia per sentirsi meno soli

"Un caffè e un po’ di tempo per me": torna a Minerbio il progetto dedicato alla terza età. Attualmente i partecipanti sono circa 22. Si tratta, nello specifico, di un appuntamento settimanale, da settembre a giugno, con attività indirizzate agli anziani del territorio comunale. Per questa edizione si parte con una novità: si intende programmare, a cadenza mensile, l’intervento di uno psicologo che possa condurre un’attività di gruppo sulle tematiche che più interessano i partecipanti (il passare inesorabile degli anni, i lutti di persone care che molti hanno subito anche di recente, la tristezza e malinconia, la paura di non farcela da soli) e che permetta loro di acquisire informazioni, strategie e specifiche modalità di cura del sé a supporto delle attività di vita quotidiane.

L’intento del progetto è finalizzato a garantire uno spazio aperto in interscambio con il territorio, nel quale sia gli anziani sia gli eventuali accompagnatori (figli, badanti) si incontrano una volta a settimana nella giornata del martedì per circa due ore e, mediante la conduzione di una animatrice sociale professionista volontaria, attivano percorsi di integrazione e socializzazione che vanno dalla semplice conversazione, all’attività manuale, ad approfondimenti di tematiche riguardanti la salute del corpo e della mente anche attraverso l’attivazione di momenti di ginnastica dolce ed esercizi specifici al mantenimento dell’attività cognitiva.

Gli incontri si svolgono presso il Cento Sociale Primavera di Minerbio che, oltre a mettere a disposizione gli spazi supporta le attività con i suoi volontari.

"Gli obiettivi sono di sensibilizzare la comunità sociale, anche nelle aree periferiche, al sostegno dell’anzianità sia nella fase di fragilità che in quella attiva nell’ulteriore intento di costruire una rete locale solidale, individuare ulteriori situazioni di anziani a rischio fragilità, solitudine ed emarginazione non ancora conosciuti, favorire l’incontro relazionale e di conoscenza tra anziani residenti nel medesimo contesto territoriale, stimolando i partecipanti al mantenimento della memoria sia in termini di ricordi sia con riferimento all’aspetto cognitivo della stessa - dichiara il sindaco Roberta Bonori. È necessario creare l’occasione di un incontro abituale che possa aiutare le persone ad uscire dal senso di solitudine che si sta imponendo, in forma generale, nelle zone più periferiche e con scarse attrattive commerciali". Gli incontri dei gruppo "Un caffè e un po’ di tempo per me" si svolgeranno con frequenza settimanale nella giornata del martedì, dalle ore 14 alle ore 16 (orario invernale) e dalle ore 15 alle ore 17 (orario estivo).

Zoe Pederzini