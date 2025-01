Giorno della Memoria, il caso. Ebrei divisi, critiche al Comune. Ma De Paz spegne le polemiche

"Le polemiche intorno al Giorno della Memoria non esistono". Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica, risponde così a chi chiede se ci saranno disagi durante le celebrazioni del 27 gennaio. In vista della ricorrenza, però, gli ebrei a Bologna sembrano divisi sul come ricordare la Shoah. Or ‘Ammim, la Comunità ebraica progressiva, diserta e non promuove le iniziative "in polemica con il Comune". Una decisione criticata dallo stesso De Paz ("Quello espresso da Or ‘Ammim non è un sentimento condiviso"), ma fortemente voluta dalla Comunità progressiva.

"Noi portiamo nel cuore i segni indelebili del genocidio – spiega Or ‘Ammim –. Oggi segnaliamo lo sdegno per l’utilizzo strumentale del nostro dolore storico". Poi un attacco alla città: "Ha vissuto, nell’ultimo anno, il peggior clima di antisemitismo dal Dopoguerra, con la piena corresponsabilità di un’amministrazione che ha ignorato la voce ebraica e ha scelto atti simbolici e parole ostili".

La presidente Or ‘Ammim, Carmen Dal Monte, interviene anche sull’esposizione delle bandiere di Israele, della Pace e della Palestina insieme a Palazzo d’Accursio. "Dopo il 7 ottobre, la giunta non ci ha offerto nessun appoggio. L’amministrazione vorrebbe piangere un genocidio mentre ne inventa un altro", dichiara Dal Monte contraria, quindi, all’esposizione del vessillo israeliano al fianco degli altri due. Un gesto che, per De Paz, è invece "un atto distensivo per ripristinare il dialogo". Il presidente della Comunità ebraica dice la sua su possibili tensioni che si potrebbero verificare nel Giorno della Memoria: "Auspichiamo un 27 gennaio tranquillo". Ma oggi, in via del Lavoro, è attesa una manifestazione pro-Pal.