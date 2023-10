"Giostre al posto dei parcheggi"

"Le giostre collocate nel parcheggio delle scuole Pizzigotti sono state una scelta non dettata da lavori sul marciapiedi di via Scania, ma per offrire alle famiglie un’ulteriore attrazione vicina al centro storico". Il sindaco Fausto Tinti ha replicato in consiglio comunale all’interpellanza presentata dai consiglieri del Gruppo Misto Davide Mazzoni ed Elena Roncassaglia, che nel documento avevano evidenziato come proprio il parcheggio delle Pizzigotti fosse "l’unico vicino al centro non a pagamento", chiedendo il motivo per il quale il Comune non avesse deciso di "posticipare i lavori per il marciapiedi di via Scania, rendendo dunque libero lo stesso spazio solitamente concesso alle giostre".