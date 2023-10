La serata alle giostre si trasforma in un incubo: ragazzina salvata dallo stupro dai passanti

Bologna, 1 ottobre 2023 – Era alle giostre con le amiche, un evento atteso per trascorrere qualche ora spensierata. Che si è trasformato in un incubo per una 14enne che è stata palpeggiata e baciata sulla bocca, contro la sua volontà, da un ragazzo più grande che l’avrebbe poi afferrata e trascinata verso il cimitero.

Il peggio è stato scongiurato dal provvidenziale intervento dei passanti, che hanno costretto il bruto a liberare la ragazzina.

La minorenne è fuggita in lacrime e ha telefonato subito alla mamma che è accorsa sul posto e ha telefonato al 112.

I fatti sono accaduti lo scorso 23 settembre, attorno alle 21,30, alle giostre della “Sagra di San Luigi Gonzaga” di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna.

I carabinieri della locale stazione hanno identificato il presunto responsabile del tentato stupro in qualche giorno: si tratta di un 21enne marocchino, incensurato, residente in provincia di Bologna. A suo carico una denuncia per violenza sessuale aggravata.