Giovane arrestato per tentata rapina

Attimi di panico mercoledì pomeriggio, intorno alle 16, in via del Saliceto. Un ragazzo rumeno ventunenne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dagli agenti di polizia del commissariato Santa Viola, allertati dalle numerose segnalazioni arrivate in pochi minuti. E in effetti, il malvivente ha prima avvicinato un uomo chiedendogli bruscamente delle sigarette. Poi ha preso una mattonella cercando di rompere il vetro di un furgone, ma senza successo. Non contento, ha sradicato un tombino riuscendo stavolta nell’intento. Una volta rotto il finestrino, il giovane ha rovistato all’interno rubando una felpa e dei pantaloni. Ma non è finita qui: poco dopo ha avvicinato un anziano e, con l’aiuto di un coltello, ha provato a tagliare la tracolla del borsello che l’uomo aveva addosso, ma senza riuscirsi. Fermato dagli agenti, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata.