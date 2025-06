Giovane centauro in Rianimazione. La sorella: "È un incrocio maledetto"

È ancora ricoverato, in Rianimazione, in prognosi riservata, il 22enne di Bentivoglio che, nel pomeriggio di martedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Santa Maria in Duno. Il ragazzo, in sella alla sua moto, ha impattato con un’auto, in fase di svolta, che non gli avrebbe dato la precedenza. A seguito di questo grave incidente in tanti, residenti in zona, si sono adirati sulle pagine Facebook locali criticando la pericolosità di quel tratto.

A parlare della grave situazione in cui versa quell’incrocio è, per prima, Valentina, la sorella del motociclista: "Si tratta di un punto orribile e noi cittadini di Bentivoglio non solo lo sappiamo bene, ma lo segnaliamo da tantissimo tempo. Servono interventi e servono urgentemente: le istituzioni devono provvedere presto. O spostano l’accesso dell’Interporto o fanno una infrastruttura, per esempio una rotonda, che agevoli l’incrocio. Così non si può più andare avanti".

A rispondere alle polemiche è la sindaca Alice Vecchi: "La viabilità è uno dei temi più critici presenti sul territorio. Negli anni è avvenuto uno sviluppo delle aree logistiche e industriali senza che questo fosse supportato da un adeguamento della rete viaria, tema più volte sollevato dalle amministrazioni di Bentivoglio. La prossima apertura dell’Accesso Nord porterà a una diminuzione di automobili sulla Santa Maria in Duno, ma rimane il tema della necessità di un Accesso Sud, che permetterebbe di evitare il transito dei camion in prossimità dall’abitato di Castagnolo Minore. È necessario un impegno congiunto, per accelerare l’intervento, già previsto, progettato e finanziato. È opportuno evidenziare anche l’urgenza di modificare l’uscita autostradale che si innesta attualmente sulla Trasversale con un incrocio che, oltre che causare intasamenti, è purtroppo oggetto di incidenti frequenti, anche mortali. Questo intervento rientra nella progettualità del Nodo di Funo, che comprende altresì la realizzazione di una seconda corsia della Trasversale".

E conclude: "Queste opere, non di competenza comunale, sono legate alla realizzazione della terza corsia dell’A13. Infine, si evidenzia la mancanza di una circonvallazione che permetta di deviare gran parte del traffico veicolare e dei mezzi agricoli. Tutti questi temi sono stati trattati di frequente dalle amministrazioni che ci hanno preceduto, e noi stiamo portando avanti le stesse istanze con gli enti competenti. È doveroso puntare l’attenzione anche sul fatto che gli ultimi decreti sul tema di sicurezza stradale, anziché porre limiti alle velocità di transito, hanno invece tolto mezzi alle amministrazioni e alle forze dell’ordine, ponendo norme più restrittive in materia di possibilità di installare autovelox e sistemi di rallentamento della velocità".

Zoe Pederzini