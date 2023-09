Giovane irregolare, verrà rimpatriato in Tunisia

Era sbarcato a Lampedusa neppure venti giorni fa. E, già negli scorsi giorni, è stato riaccompagnato dai carabinieri in un Centro per il rimpatrio a Roma, da dove verrà poi imbarcato su un volo per la Tunisia. Il ventitreenne tunisino è stato controllato alcuni giorni fa in un bar di piazza Spadolini, in zona San Donato. Era praticamente scalzo e non mangiava da giorni. I militari dell’Arma della stazione Navile, una volta identificato, hanno scoperto che sull’uomo gravava un ordine di espulsione. È stato così accompagnato nelle camere di sicurezza dell’Arma, dove ha potuto mangiare e lavarsi e, al completamento degli atti necessari, è stato accompagnato in un Cpr della Capitale, da dove sarà rimpatriato in Tunisia.