Giovane non si ferma all’alt Inseguito e denunciato

Una folle corsa. Da Bologna a Castenaso. Inseguito dalle Volanti della polizia. Probabilmente una ‘sfida’, per far vedere di essere più veloce delle forze dell’ordine, quella del ventiduenne, incensurato, rintracciato e denunciato dalla polizia dopo aver creato il panico per le strade della provincia, bruciando un semaforo rosso e non fermandosi all’alt dei poliziotti, anzi iniziando una folle fuga, in cui ha messo in pericolo la vita sua, quella de passeggero che aveva in sella, quella degli operatori che lo seguivano e di tutti gli altri malcapitati utenti della strada che lo hanno incrociato.

Tutto è iniziato la sera di venerdì, quando il centauro, a bordo di una moto di grossa cilindrata, sfrecciando in via Mattei in direzione di Villanova di Castenaso, è stato visto da una Volante impegnata in un servizio di controllo del territorio passare con il semaforo rosso a un incrocio. Gli operatori, a quel punto, hanno acceso sirene e lampeggianti e hanno intimato l’alt al motociclista, che per tutta risposta ha accelerato, iniziando a scappare, inseguito dalla pattuglia. Che gli è stata dietro per un po’ fino a riuscire a prendere il numero di targa, decidendo poi di interrompere l’inseguimento per non mettere a rischio l’incolumità degli altri automobilisti e pedoni, la propria ed anche quella del fuggitivo e del suo passeggero, visto che il ragazzo, guidando la moto a folle velocità, rischiava in ogni momento di fare un incidente. "Da lodare il comportamento degli operatori, i quali azionando i dispositivi di segnalazione hanno permesso di far percepire anche agli altri utenti della strada il pericolo, così da scongiurare il verificarsi di qualsiasi tipo di incidente", scrive la Questura in una nota.

Gli immediati accertamenti sviluppati sul numero di targa hanno permesso ai poliziotti di risalire in brevissimo tempo all’identità del conducente della moto. Il ventiduenne, rintracciato, alle domande degli agenti ha ammesso la pericolosissima bravata e si è scusato per il comportamento tenuto. Questo, tuttavia, non gli ha evitato né multe, né denuncia: i poliziotti lo hanno infatti sanzionato amministrativamente ai sensi del codice della strada per le infrazioni commesse e accertate durante l’inseguimento e lo hanno denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

n. t.