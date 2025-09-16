Giovane rapinato del portafoglio: “Aggredito da tre minorenni”

Bologna, 16 settembre 2025 – Accerchiato, strattonato e poi derubato del portafoglio. Un’altra rapina macchia il centro storico, più precisamente la zona universitaria. Vittima, ancora una volta, un giovane che stava rientrando a casa dopo il turno serale al lavoro. E nel tragitto da via Oberdan a via Ranzani, intorno alle 23.30, è avvenuta l’aggressione: “Stavo camminando lungo via Irnerio – ripercorre il 22enne, studente e lavoratore – per raggiungere l’auto che avevo parcheggiato poco distante. Ero tranquillo, come sempre”. Ma poi il ragazzo ha incontrato i suoi aggressori all’incrocio con via Filippo Re: “Mi sono accorto che tre ragazzini, tutti i minorenni e all’apparenza sui 16 anni, mi sono venuti incontro – continua –. Uno di loro, che aveva il volto coperto da un passamontagna, mi ha chiesto una sigaretta. Ma io non fumo e gli ho detto che non potevo aiutarlo”. A quel punto “ho cercato di superarli, ma mi hanno aggredito – spiega la vittima –. Mentre i due ragazzi, dalle spalle, mi bloccavano le braccia e mi tenevano immobile, quello con il volto coperto mi ha toccato ovunque alla ricerca di soldi”. E infatti “mi ha preso il portafoglio”, dove dentro “c’erano documenti, carte di credito e circa settanta euro in contanti”, e di colpo “i tre si sono rapidamente dileguati”.

Il 22enne ha subito contattato la polizia e la mattina successiva ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione Corticella, raccontando l’episodio nei dettagli: “Era molto buio, quindi non ho potuto vedere bene i loro volti, ma dall’accento erano tutti stranieri – ripercorre la vittima –. Ripensandoci bene, poi, mi sono accorto di averli già notati”. Infatti “i tre erano passati circa 40 minuti prima dell’aggressione davanti al mio posto di lavoro, in compagnia di due loro coetanee. Che, tra l’altro, erano nascoste dietro una macchina durante la rapina”. Della refurtiva “non ho ritrovato nulla, ma le immagini delle telecamere del locale sono nelle mani degli agenti. Non ho paura, ma sul momento ho pensato potesse succedermi qualcosa di davvero brutto”.