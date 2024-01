Giovane suicida in cella. Spunta un certificato: "Disturbo bipolare"

di Marina Verdenelli

ANCONA

Un paio di ritardi nel rientro a casa, mentre era ancora agli arresti domiciliari con il permesso di andare a lavorare, e le visite saltate al Sert sono stati i motivi che hanno riportato in carcere Matteo Concetti, il 25enne trovato impiccato venerdì scorso, nella cella di isolamento del carcere di Montacuto. Otto mesi li aveva scontati nel carcere di Rieti, due in una comunità terapeutica, poi aveva ottenuto i domiciliari per lavorare, a Fermo, la città dove era nato anche se poi aveva vissuto sempre a Rieti. Alle spalle aveva un cumulo di pene di circa 4 anni, per reati commessi anche quando era minorenne, ma li aveva scontati quasi tutti tanto che gli mancavano solo pochi mesi e ad agosto sarebbe stato libero.

Stando alla difesa del giovane – i familiari si sono affidati ora all’avvocato Giacomo Curzi – Concetti non doveva stare in carcere ma piuttosto in una Rems (una struttura sanitaria per detenuti psichiatrici) per via della patologia bipolare che un ctu del tribunale di Rieti aveva già diagnosticato nel ragazzo, più di tre anni fa, quando gli era stata nominata una amministratrice di sostegno. Lo psichiatra che lo aveva visitato, però, non aveva indicato nella consulenza l’incompatibilità con il carcere perché quella era una pratica civilistica. Non ci sarebbe quindi nessun responso medico dove c’è scritto nero su bianco l’incompatibilità con il regime carcerario. Per i familiari, però, Concetti era un soggetto fragile a tutti gli effetti e di questo se ne doveva tenere conto, sorvegliandolo, soprattutto se in isolamento. L’avvocato Curzi sta raccogliendo tutte le pratiche del vecchio difensore del giovane che ha rinunciato al mandato dalla fine di dicembre per un cambio di lavoro che lo ha portato anche a cancellarsi dall’albo dell’ordine degli avvocati. La ctu fatta all’epoca per assegnare al 25enne una amministratrice di sostegno sarà inviata ora al pm Marco Pucilli che sul caso ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio.

La difesa di Concetti chiederà che venga acquisito ogni documento del carcere, compreso il nullaosta che sarebbe stato rilasciato dal medico in servizio a Montacuto il giorno in cui il 25enne è stato messo in isolamento, il 4 gennaio. Non è stata l’unica volta. Anche a metà dicembre il giovane sarebbe stato messo in isolamento, per un danneggiamento aggravato avvenuto durante una protesta in carcere dove avrebbe istigato altri detenuti alla rivolta. I familiari vogliono vederci chiaro anche sulle ragioni del trasferimento ad Ancona avvenuto a novembre, dal carcere di Fermo, dove si trovava da settembre, giustificato per un sovraffollamento. Ci sarebbero dubbi che il motivo sia stato quello. Venerdì l’autopsia.