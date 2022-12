Giovane tunisino arrestato per rapina e portato in comunità

A marzo scorso, quando non aveva ancora compiuto 18 anni, il giovane tunisino aveva rapinato, assieme a due complici, un 25enne albanese. Per questo, oltre che per il possesso di un coltello a serramanico, il Tribunale dei minori aveva emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in comunità. Il provvedimento è stato eseguito lunedì, quando i carabinieri della stazione Bologna hanno individuato il diciottenne, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, indagato per rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere, in Montagnola. Il provvedimento del Tribunale dei minori fa riferimento a quanto accaduto la notte del 6 marzo scorso in via Belle Arti, dove il venticinquenne albanese venne scaraventato a terra e privato del portafoglio, che conteneva una quarantina di euro. La vittima denunciò il fatto e riconobbe i tre responsabili, che erano stati accompagnati in caserma da una pattuglia che li aveva individuati in via del Borgo di San Pietro. Tra questi c’era il giovane tunisino, che era stato denunciato anche per il possesso di un coltello a serramanico che aveva in tasca. Lunedì il ragazzo è stato controllato mentre camminava con fare sospetto in Montagnola: con sé non aveva documenti e i carabinieri lo hanno identificato negli uffici della Sezione Investigazioni scientifiche dell’Arma. Ora il ragazzo è in una comunità educativa per minori, dove sarà sottoposto a un percorso di reinserimento sociale.