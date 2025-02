Giovani adulti alla Dozza: trasferimento il 25 febbraio

Non si placano i problemi alla Dozza, tra aggressioni al personale di polizia penitenziaria e risse tra detenuti. E intanto il trasferimento dei giovani adulti dai minorili potrebbe avvenire già il prossimo 25 febbraio. Il tema è stato affrontato in consiglio comunale, con l’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid che ha parlato di una decisione "inderogabile e non ritirabile" presa "sopra la testa degli enti territoriali".

L’ufficialità dell’operazione, ha spiegato Madrid, è arrivata a Palazzo D’Accursio solo giovedì, sotto forma di una nota del capo dipartimento della giustizia minorile, con rassicurazioni in particolare sulla temporaneità della operazione e l’annuncio di un prossimo tavolo tecnico "a cui il Comune parteciperà". Ma i dubbi restano anche sulla sezione Penale della Dozza, che oggi ospita 100 detenuti e che verrà svuotata per accogliere 50 giovani adulti, uno per cella. "Peccato che in questa sezione gli spazi non siano adeguati", rileva però Madrid, che aggiunge: "siamo molto preoccupati".

Duro anche il giudizio della consigliera Pd Antonella Di Pietro: "È una vergogna che lavorassero da nove mesi a questa operazione e che i nostri garanti lo abbiano appreso da Facebook". Questo, mentre alla Dozza si susseguono gli ‘ordinari’ problemi. Mercoledì al Giudiziario un detenuto ha fatto esplodere due bombolette di gas all’interno della sezione, "minacciando il personale – come spiegano i dirigenti del Con.Si.Pe Passaretta, Rossi e Schettini –. Solo grazie agli agenti la situazione non è degenerata. Ma il personale è allo stremo".

Per i segretari Giuseppe Navarra e Francesco De Curtis, "i detenuti responsabili devono essere allontanati subito". Analogo appello arriva dalla Fp Cgil: "Negli ultimi giorni – spiga il sindacato – si sono registrati disordini molto seri, in particolare nella sezione 1C, dove si trovano molti detenuti problematici. Giovedì uno ha danneggiato un ascensore, mentre un altro, per evitare di andare in isolamento, si è dato alla fuga nei corridoi travolgendo un ispettore che tentava di fermarlo. Due ispettori, alla fine sono finiti al pronto soccorso con prognosi di 12 e 5 giorni. La situazione è a un punto di non ritorno e il personale è esausto e demotivato, pertanto chiediamo con forza provvedimenti urgenti per sfollare la struttura e nei confronti dei responsabili dei vari disordini. Non comprendiamo, infine, come si possa pensare di creare un distaccamento della giustizia minorile in un istituto dove ogni controllo è reso difficile".