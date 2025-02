Giovani adulti alla Dozza. Trasferimento il 15 marzo. La protesta: "Ripensateci"

Protesta davanti al carcere, ieri pomeriggio, contro il trasferimento di giovani adulti dai minorili alla Dozza deciso dal Ministero. E intanto, spunta una data: entreranno nel carcere bolognese il 15 marzo. Dovevano arrivare il primo aprile, invece anticipano: lo ha annunciato l’assessora regionale Isabella Conti al sit-in di protesta, promosso da Volt, con la partecipazione della maggioranza del Consiglio comunale, dei sindacati e delle associazioni che operano in carcere. “No al trasferimento dei giovani detenuti”, recita lo striscione, e i manifestanti portano cartelli con frasi di De André e Beccaria, anche contro il decreto Caivano. "L’hanno creato loro", attacca l’assessora. E i ragazzi "per forza sentiranno su di loro un senso di ingiustizia e una volontà di trasgredire le regole". Una situazione delicata e potenzialmente esplosiva, dicono i manifestanti: "Dormono per terra e vengono imbottiti di psicofarmaci". Intervengono anche i consiglieri comunali Mery De Martino (Pd) e Giacomo Tarsitano (lista Lepore): "Ci hanno detto che sarà solo per tre mesi, saremo qui a contare i giorni e vedremo se sarà cosi". Secondo il consigliere di Coalizione civica Detjon Begaj, dietro al provvedimento "c’è un disegno, una visione dove il pugno del più forte cade sempre sul più e debole".

Anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore si schiera a favore di "una manifestazione doverosa che sostengo con convinzione", dichiara. "Spostare al carcere Dozza 50 giovani detenuti vuol dire per lo Stato abdicare a un dovere fondamentale che gli affida la Costituzione", così si rischia "di segnare per sempre il percorso di rieducazione". Si tratta di "persone che hanno sicuramente sbagliato – dice Lepore –, ma che hanno il diritto di costruire un percorso di vita diverso". La Dozza "ha già gravi problemi di sovraffollamento, oltre l’accettabile. È difficilmente comprensibile quindi come possa ospitare una nuova sezione dedicata ai giovani detenuti, con spazi per il lavoro educativo del tutto inadeguati. Spostarli in quel modo solo per ragioni logistiche, sganciando la loro permanenza in una struttura dalla necessità di un contesto rieducativo, è un errore". Da qui, il nuovo invito al ministro Carlo Nordio a ripensarci: "Rinnoviamo la richiesta di rivedere questa decisione e di aprire un confronto, per ragionare insieme di possibili alternative". Richiesta avanzata lunedì anche dal Consiglio comunale con un ordine del giorno votato da tutta la maggioranza di centrosinistra (Pd, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e da metà del centrodestra (Fi, Bologna ci piace, Al centro Bologna e Giancarlo Pizza di Fdi). In piazza alla manifestazione, ieri, anche alcuni sindacati. Il trasferimento dei giovani adulti continua a provocare reazioni a catena. Ilaria Cucchi, parlamentare Avs, interviene con un post su Facebook: "Una decisione che aumenterà il sovraffollamento, che renderà ancora meno vivibile un posto in cui già oggi i diritti non sono rispettati. Finendo per alterare irreversibilmente la crescita dei più fragili".Per la senatrice, si tratta di "una decisione inspiegabile. Nordio, Delmastro e gli altri impresentabili che guidano l’assalto della destra alla Giustizia vogliono mandare un messaggio chiaro ai giovani senza prospettiva. ‘Questo è il vostro futuro’. Questo e nessun altro", incalza Cucchi. "Niente più carcere rieducativo, niente più reinserimento sociale. Le sbarre come punizione collettiva e basta. Oltre a questo, il nulla. Perché il dopo non è previsto", conclude la senatrice.

c. g.