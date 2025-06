Giovani alle urne. Un capitale da non dissipare

Ero al Governo quando si è votato il Jobs Act e rimango fermo su quanto si è cercato di costruire allora: una combinazione di ammortizzatori sociali e politiche attive che garantisse il lavoratore (non il posto di lavoro!) in un periodo di trasformazione dell’economia, insieme con una legislazione che facilitasse le transizioni lavorative, invece di ingessare il mercato. Non serve dunque che torni sul merito dei quesiti referendari. Lo sguardo che vorrei proporre qui oggi è puramente civico, dopo tanta politicizzazione forse male non fa.

Presidente Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti)