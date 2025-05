Giovani artisti in gara, le opere esposte alla Notte Bianca e alla Tartufesta

‘Con rumore segreto’, una call per aspiranti artisti. I giovani tra i 14 e i 18 anni possono partecipare consegnando le loro opere alle biblioteche di Vado e Marzabotto, dove saranno selezionate da una giuria di esperti. Il tema della prima edizione del concorso, organizzato dall’associazione ’Il laboratorio per l’arte’ in collaborazione col circolo artistico Ilario Rossi e il patrocinio dei Comuni di Marzabotto e Monzuno, sarà il sogno. Sono ammesse opere grafiche e pittoriche bidimensionali con una dimensione massima di 70x50 cm. La partecipazione è gratuita e le opere devono essere consegnate entro il 3 giugno. L’iniziativa mira a sostenere e promuovere i giovani artisti esponendo le opere più interessanti nell’ ambito di due eventi: la Marzanotte, la notte bianca di Marzabotto e la Tartufesta di Monzuno. Per partecipare vanno compilati i moduli sul sito http://laboratorioperlarte.it. Per info 3470027691.

f. m.