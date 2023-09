Giovani da tutta Europa a Marzabotto per il campo di Amnesty International nel parco di Monte Sole Giovani attivisti di Amnesty International provenienti da tutta Europa si sono incontrati nel parco di Monte Sole per discutere temi come violenza di genere, diritto di protesta, migrazione, diritti umani e inclusione. Obiettivo: scoprire diverse forme di attivismo e condividere buone pratiche.