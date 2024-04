"Giovani e lavoro, ecco cosa cercano le imprese"

di Angela Carusone

BOLOGNA

Ha fatto tappa a Bologna ‘Il Lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza’ organizzato dalla Fondazione consulenti per il lavoro: un viaggio che entro maggio toccherà tutta Italia con l’obiettivo di fornire una direzione ai giovani sulle opportunità e competenze più richieste dalle aziende, promuovendo legalità e sicurezza sul posto di lavoro. Dopo Napoli, Cosenza, Bari, Pescara e Ancona, il tour si è fermato in città, in piazza VIII Agosto, dove il truck ha accolto gli studenti che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi gratuitamente con professionisti specializzati nell’orientamento. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca.

Perché questo tour?

"Il principale obiettivo è quello di orientare i giovani al lavoro, far conoscere le reali esigenze delle aziende e sensibilizzarli ai temi dell’etica, della legalità e della sicurezza sul lavoro. Abbiamo realizzato anche un videogame con il quale i giovani possono cimentarsi a superare ostacoli e sfide virtuali che riguardano il mondo del lavoro etico e regolare. Un’iniziativa che stiamo promuovendo da diversi anni e che ha già coinvolto oltre 140 mila studenti".

Le competenze più richieste oggi dalle imprese?

"Oggi le imprese richiedono sempre più figure professionali competenti nelle materie STEM, cioè in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Competenze altamente tecniche, frutto di quella che è l’attuale transizione digitale che sta toccando anche il mercato del lavoro italiano. Purtroppo l’accesso al mercato del lavoro oggi risulta ancora difficile per giovani e giovanissimi, perché il nostro sistema formativo e accademico non è allineato alle attuali esigenze del mercato".

Quali sono le maggiori preoccupazioni dei giovani?

"Gli studenti che stiamo incontrando molto spesso non hanno ancora idea di cosa vogliono fare "da grandi". Attribuiscono la responsabilità al fatto di non aver scelto il percorso di studi adatto o alla scuola che non offre l’opportunità di esperienze extrascolastiche. Desidererebbero essere più supportati dal sistema scolastico attraverso l’alternanza scuola-lavoro, l’apprendistato o percorsi dedicati all’orientamento, nei quali capire le peculiarità dei contratti, ma anche diritti e doveri".

Chi muove i primi passi nel mondo del lavoro a cosa deve stare attento?

"Tutte le attività illegali devono essere segnalate: dallo sfruttamento del lavoro e della manodopera a basso costo alla somministrazione fraudolenta passando per appalti illeciti, caporalato e altre forme di elusione delle norme. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine è impegnato da sempre per l’applicazione delle buone prassi normative del mercato insieme agli organi ispettivi, con i quali ha stipulato numerosi protocolli d’intesa".