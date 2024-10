Giovani e sportivi, il cuore ai raggi X: "Cardiopatie, attenzione più alta"

di Mariateresa Mastromarino

Un viaggio di due giorni all’interno della cardiologia, tra nuove frontiere terapeutiche nella prevenzione cardiovascolare e diversi approfondimenti sui fattori di rischio delle patologie nell’ambito cardiologico. Tutto questo è Cardiovascular Updates in BOlogna Cubo 2.0 - Grand Rounds Edition, che venerdì e sabato sarà al Savoia Hotel Regency con la seconda edizione del congresso che coinvolge gli specialisti e i professionisti a livello nazionale e internazionale. Il responsabile scientifico è il Professor Carmine Pizzi, professore associato di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Alma Mater e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e dirigente medico dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola diretta dal Professor Nazzareno Galiè.

Professor Pizzi, a giorni inizierà la seconda edizione del congresso. Che evento sarà?

"Abbiamo un programma molto ricco grazie al quale affronteremo alcuni dei temi più rilevanti della nostra materia".

Quali?

"Tratteremo, attraverso focus specifici e dibattiti tra professionisti, i fattori di rischio come il diabete, l’ipertensione arteriosa sistemica e le dislipidemie. Il focus sarà anche sulle conseguenze di molteplici fattori di rischio, senza dimenticare le patologie strutturali come le cardiomiopatie e l’infarto. Parliamo di casi diversi tra loro, ma sono comunque condizioni che si parlano e che possono influenzare il benessere e la qualità di vita del paziente".

Chi è più soggetto a sviluppare queste patologie?

"Tendenzialmente sono soggetti adulti, ma le cardiopatie colpiscono anche i giovani. Per questo faremo luce sul tema del cuore dell’atleta. La due giorni abbraccia l’età che va dalla giovanile a quella adulta, fino a quella anziana".

Negli ultimi anni i casi sono aumentati?

"Adesso si contano più casi perché il medico sa riconoscerli. Questo è un passaggio molto importante: l’attenzione è più alta, le malattie rare stanno diventando sempre più frequenti perché gli specialisti sanno individuarle e riconoscerle. E su questo la scuola di Bologna è all’avanguardia".

Qual è la patologia più comune?

"Nel mondo occidentale l’infarto miocardio acuto è la prima patologia, della quale i pazienti si ammalano nonostante la terapia. Per questo il nostro obiettivo è quello di trattare i fattori di rischio, riducendo le altre patologie, come l’infarto".

Qual è l’obiettivo finale del congresso?

"Vogliamo fare un passo avanti, organizzando un congresso che non è estremamente specialistico, ma in grado di abbracciare tutte le branche della cardiologia per portare qui gli studiosi di tutto il mondo per migliorare la qualità e la salute dei nostri pazienti".

Ci sono ospiti internazionali?

"Tra i tanti professionisti, spicca il nome di Scott Solomon, professore della Havard University, studioso che ha rivoluzionato il trattamento dello scompenso cardiaco, inserendo in terapia l’utilizzo delle glizlofine, farmaci antidiabetici. A livello italiano, invece, abbiamo nomi importanti rilevanti a livello mondiale, come il Professor Gianfranco Sinagra, studioso delle cardiomiopatie".

A chi è aperto il congresso?

"A tutti i professionisti che si interessano di cardiologia e agli studenti specializzandi. L’evento è stato organizzato dai miei collaboratori, giovani dottori specialisti che sono molto attenti ai cambiamenti della cardiologia e questo è essenziale, perché è il nostro futuro".