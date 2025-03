Giovani imbrattano fioriere in Bolognina, la denuncia: “Ripreso tutto”

Bologna, 11 marzo 2025 – Un gruppo di giovani imbratta le fioriere davanti all’Hotel Il Guercino in Bolognina. Poi, qualche ora dopo, nella notte tra sabato e domenica, i ragazzi decidono di tornare sui propri passi e cancellano la scritta. Ma le telecamere riprendono tutto e ora il materiale video è al vaglio dei carabinieri.

A raccontare il vandalismo compiuto “da 6-7 persone, tutte tra i 18 e i 22 anni” è Giancarlo Morisi, titolare dell’hotel in via Luigi Serra. “In particolare una ragazza, che si riconosce dalle telecamere, ha fatto la scritta sotto ad alberi e fiori”, prosegue Morisi. Poi, alle 4 di notte, il dietrofront dei giovani: sempre con la bamboletta spray il gruppo ha cancellato la scritta che recitava “Qua si stuprano le persone”.

Ma anche nelle vicinanze, sempre “in una fioriera nata da una mia iniziativa”, racconta Morisi, ecco un altro imbrattamento. Sempre cancellato. Lasciandoci però la A cerchiata. “Sono stati davvero poco furbi, forse si sono accorti di aver sbagliato? – continua Morisi –. Davvero non capisco. Un dubbio che mi piacerebbe risolvere con loro”.

A questi atti il titolare dell’Hotel Il Guercino decide di rispondere con altri interventi di micro-riqualificazione del quartiere. Piante, fioriere, illuminazioni, murales. Azioni che Morisi porta avanti già da tempo in Bolognina. “Forse per questo non sto simpatico”, insiste.

Previsti infatti alberi in via Zampieri e via Serra, murales in via Antonio Di Vincenzo e altri interventi di riqualificazione in via Albani. “Non demordo, ci tengo troppo”, conclude Morisi.