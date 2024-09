Giovani in campo per la patrona del basket

Andrà in scena da venerdì 13 a domenica 15 settembre la seconda edizione del torneo Madonna del Ponte – Patrona del basket. Si tratta di una manifestazione che coinvolge le selezioni maschili under 15 di otto regioni che si affronteranno sul parquet del PalaItis di Porretta Terme e del PalaBiagi di Lizzano in Belvedere. Organizzato dal comitato regionale della Federbasket dell’Emilia Romagna in collaborazione con le amministrazioni dei due comuni interessati, prevede anche una serie di eventi collaterali che legano la patrona della pallacanestro italiana all’attività giovanile.

Nella mattinata del sabato è in programma una funzione religiosa con alcuni rappresentanti delle diverse selezioni a cui seguirà un breve intervento storico del professor Renzo Zagnoni e poi nei tre giorni del torneo resterà aperto il museo della Madonna del Ponte presso i locali di via Borgolungo ad Alto Reno Terme. "L’attività giovanile – spiega il presidente della Fip regionale Antonio Galli – richiede momenti di competizione che si alternano ad altri di socializzazione. Con questo torneo che si disputa in due centri così importanti dell’appennino bolognese noi raggiungiamo entrambi gli obiettivi. Avremo anche altre attività federali legate agli arbitri e agli ufficiali di campo, così come ci sarà il nostro responsabile nazionale dell’attività giovanile Salvatore Trainotti. Per la sua particolarità e per la sua potenzialità vorremmo che fosse un appuntamento fisso". Le selezioni coinvolte sono quelle di Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna.

"Siamo contenti e orgogliosi di ospitare questi ragazzi – a parlare è il sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni – che scopriranno cosa la nostra montagna può offrire loro. Sono il nostro futuro e siamo certi che faranno un’esperienza positiva indipendentemente da quello che sarà il risultato sportivo della loro squadra". Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di Moreno Ferroni, consigliere comunale di Lizzano con delega allo sport: "Il fatto stesso che due realtà vicine collaborino per la riuscita di questo evento è già per questi giovani un esempio di come in un mondo così frastagliato ci si debba muovere tra persone che vogliono condividere dei valori". Sponsorizzato dalla Bcc Felsinea, il torneo è stato presentato ieri mattina nel municipio di Alto Reno Terme.

Massimo Selleri