Giovani ingegneri cercansi: ci pensa ’Bologna for Talent’

Per le imprese che necessitano di nuovi lavoratori qualificati Bologna può essere la casa futura di tanti nuovi "talenti". Con questa convinzione la Città metropolitana e il Comune hanno rafforzato il servizio talenti del progetto Bologna for Talent, finanziato dalla Regione, e ora lanciano una campagna per portare sul territorio nuovi ingegneri e ingegnere, in stretto legame con il sistema imprenditoriale. La campagna nasce infatti dal fabbisogno sempre maggiore espresso dalle imprese di reperire lavoratori e lavoratrici qualificati, nello specifico ingegneri, in quanto risorse chiave a elevata specializzazione di conoscenze e competenze di difficile reperimento nel territorio.

Il target è stato identificato attraverso interviste mirate alle imprese che hanno aderito al servizio, utilizzando lo strumento Skills Intelligence Emilia-Romagna, che raccoglie i dati su competenze e profili professionali ricercati dalle imprese dell’Emilia-Romagna. Per la promozione è stato realizzato il video "Bologna Your Future Home" che presenta il territorio bolognese nella sua dinamicità lavorativa e di offerta culturale e per il tempo libero. Il video sarà diffuso attraverso i canali social dei partner di progetto, con una sponsorizzazione ad hoc su LinkedIn. Bologna for Talent è il servizio gratuito di Città metropolitana e Comune, che, per rafforzare e sostenere il proprio sistema economico, punta a favorire l’attrazione e trattenere talenti. Bologna for Talent si inserisce nella cornice di BIS - Bologna Innovation Square, la piattaforma dell’innovazione della Grande Bologna, lo spazio di incontro tra imprese, amministrazioni e realtà dell’innovazione che mirano a sviluppare sinergie e progettualità condivise in grado di consolidare e rafforzare l’innovazione del sistema economico metropolitano.