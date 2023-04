Giovani interpreti per la Toscanini

Domani sera alle 20.30 al Teatro Manzoni, Musica Insieme ospita la Filarmonica Arturo Toscanini. Sul podio il Maestro Alpesh Chauhan, apprezzato violoncellista lui stesso e già direttore principale dell’Orchestra Toscanini: nonostante la giovanissima età, il prestigio internazionale sorride già a questo artista anglo-indiano che debutterà per la prima volta a Bologna.

Estremamente interessante e di raro ascolto il programma proposto, che si apre con ’Città nascoste’, un brano del compositore umbro Fabio Massimo Capogrosso, classe 1984, autore della colonna sonora di ’Esterno notte’, l’ultimo film di Marco Bellocchio, presentato al Festival di Cannes. Lo stesso Capogrosso è ora candidato ai David di Donatello per la colonna sonora, e domani sera sarà presente al Manzoni. "’Città nascoste’ è un brano che si compone di quattro brevi movimenti – racconta Capogrosso –, quattro visioni che tracciano un sentiero che attraversa il mondo della fantasia fino a condurci nella proiezione della metropoli odierna, dove tutto scorre a un ritmo incessante: l’orchestra è contraddistinta dalla presenza costante delle percussioni, dall’alternanza fra sonorità talvolta metalliche e violente e momenti dall’atmosfera onirica e cantabile".

Cuore del programma di domani sera sarà Schelomo, la struggente Rapsodia ebraica per violoncello e orchestra di Ernest Bloch, che vedrà il ritorno di uno straordinario solista come Pablo Ferrández, che ha debuttato a Bologna proprio per Musica Insieme.

A conclusione della serata la Sinfonia fantastica di Hector Berlioz, che valorizzerà gli interventi delle prestigiose prime parti dell’Orchestra. Singolare l’origine della composizione, che è ispirata dall’amore a prima vista di Berlioz per l’attrice Harriet Smithson, la partitura è una dichiarazione d’amore per questa donna che non aveva ancora conosciuto.