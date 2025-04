Giovani medici in rivolta. E FdI attacca Fabi sui fondi

È un vero e proprio atto di rivolta quello dei giovani dottori che stanno frequentando il corso per medici di famiglia in Emilia-Romagna, contro il nuovo accordo collettivo nazionale che impone ai medici di medicina generale di lavorare anche per il servizio sanitario pubblico (per esempio prestando la loro opera nei Cau, ndr), pur mantenendo la libera professione. La missiva che, ieri sera, era già stata sottoscritta da oltre un centinaio di medici (altrettante firme sono attese oggi), è stata indirizzata al presidente del Consiglio, Meloni, al ministro della Salute, Schillaci, al presidente della Regione, de Pascale e all’assessore alla Salute, Fabi.

"L’attuale modello attuativo, che impone ai medici di medicina generale, l’obbligo di svolgere contemporaneamente attività sia di scelta sia oraria, ignora realtà dei carichi di lavoro, creando condizioni insostenibili – scrivono –. In queste condizioni, comunichiamo con determinazione che non intendiamo accettare incarichi secondo l’attuale definizione del ruolo unico. Alcuni colleghi, obbligati da necessità personali contingenti, accetteranno temporaneamente con l’intento di lasciare il sistema appena possibile se non vi saranno variazioni". La lettera è stata condivisa anche in forma di petizione sulle piattaforme web.

Schillaci, sempre ieri, è stato anche oggetto delle richieste dell’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi: "Al ministro, con cui abbiamo un buon rapporto, chiediamo risorse dedicate e aggiuntive per abbattere le liste d’attesa. Il tema dei tempi d’attesa è una delle priorità che abbiamo. Nei finanziamenti ordinari che vengono forniti alle regioni sono contenute anche le risorse destinate all’abbattimento dei tempi d’attesa, ma nell’ultimo documento economico finanziario si è persa anche quella destinazione specifica, quindi ci sono dei finanziamenti che rientrano nell’ordinarietà".

Non si è fatta attendere la risposta di Marta Evangelisti, capogruppo di FdI: "Il problema dell’Emilia-Romagna in realtà non è più quello di avere risorse, ma soprattutto di capire come vengono impiegate e anche per l’abbattimento delle liste d’attesa abbiamo chiesto conto. ll governo Meloni dimostra vicinanza alle Regioni, garantendo il diritto alla salute con finanziamenti e prestazioni, come è compito dello Stato. La verità è che sono stati i precedenti Governi di centrosinistra che hanno lasciato in eredità un sistema fatto di inefficienze e di tagli che sono iniziati con il governo Renzi. A oggi – prosegue – la Regione Emilia-Romagna si mantiene sulla stessa linea, aumentando tutte le leve fiscali, ticket sanitari compresi, senza restituire nulla ai propri cittadini".

