Giovani medici in rivolta: "Nessuna garanzia, ma solo tanti obblighi. Ce ne andiamo all’estero"

Non accetteranno di lavorare secondo il modello organizzativo del nuovo Accordo collettivo nazionale: sono i giovani dottori che stanno frequentando il corso per medici di medicina generale. Che hanno sottoscritto in 130 una lettera già inviata al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro della Salute, Orazio Schillaci, al presidente della Regione, Michele de Pascale e all’assessore alle Politiche per salute, Massimo Fabi.

Laura Trotta, 30 anni, laurea in Medicina e chirurgia all’Unibo, spiega le ragioni delle rimostranze. "Premetto che la voglia di lavorare c’è da parte di tutte le persone che frequentano il corso. La strada intrapresa è particolare a partire dall’importo mensile borsa che è molto più basso della specialistica, circa 900 euro lordi. C’è tanto da fare, noi tutti sostituiamo, facciamo turni di guardie mediche perché dobbiamo lavorare, ma con libertà di gestione. Questo Accordo, invece, stravolge tutto – fa notare –. Ci dicono che ci sono 250 posti sul territorio bolognese, andiamo a vedere e il contratto da firmare è in bianco: non ci sono gli accordi integrativi regionali e non si sa come verrà applicato il ruolo unico (libera professione, ma anche ore in strutture pubbliche o per la cosiddetta medicina dei servizi, ndr). E se dobbiamo fare un turno di domenica notte, il lunedì mattina come facciamo ad aprire l’ambulatorio? – chiede –. L’organizzazione dovrebbe essere fatta attraverso le aggregazioni di medici, le Aft, che non sono state costituite, con medici che non sono compresi nel nuovo Accordo, quelli con lunga anzianità. Quello che vogliamo fare è un lavoro di qualità per un servizio valido ai cittadini – dichiara – e non spezzettato tra libera professione, guardie mediche, vaccinazioni. Quanto facciamo le visite domiciliari? La reperibilità scomparirebbe completamente". Trotta, come tanti altri, si sta guardando intorno: "Questa cosa ci sta unendo e lo Snami ci sta dando una mano. Ma molti non accetteranno il posto. Personalmente preparo dei piani B, con Master di nutrizione, ecografia".

Sulla stessa linea Michele Farruggio, 39 anni, anche lui laureato in Medicina all’Alma Mater: "Il problema è il ruolo unico e il bando per le zone carenti in cui dovremmo firmare un contratto in bianco e le ore aggiuntive da dare all’Ausl che non sono affatto chiare. Per il ruolo unico, poi, ci sono medici di serie A che non sono obbligati ad aderire e di serie B, cioè noi che non possiamo scegliere. Ma noi non siamo dipendenti – sottolinea –: abbiamo tutti gli oneri dei liberi professionisti, non abbiamo ferie né malattie, ma stanno introducendo una serie di obblighi tipici dei dipendenti senza le tutele. Se vengono costituite le Aft dovrà essere garantita l’assistenza 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Ci saranno medici con più anzianità e senza obblighi e noi: chi farà le notti, il Natale, il Capodanno? Noi. Quindi c’è una disparità contrattuale enorme. Stanno rendendo sempre meno appetibile questa professione – afferma –. Molti compagni di corso hanno già una specialistica, quindi stanno pensando di tornare a quella e magari fare libera professione". Anche Farruggio si sta guardando intorno: "Sto valutando una specialità e visto che l’Italia non è attrattiva, gli stipendi degli specializzandi sono da fame, sto pensando all’estero. Per esempio alla Svizzera: uno specializzando in psichiatria prende 8.500 euro al mese.Ti puoi fare una famiglia e pagare un mutuo".

Intanto a sostegno dei giovani medici, su Change.org, è stata avviata una petizione che in poche ore ha oltrepassato le 700 firme.