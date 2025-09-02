Giovani mormoni all’opera per dipingere le panchine

Nuova vita per le panchine di Pianoro: i mormoni le hanno ridipinte. Sono terminati i lavori svolti da 160 giovani (nella foto) della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni che, nelle ultime settimane, hanno ridipinto le panchine in piazza Piccinini e al parco del Laghetto in via della Fornace e via Montesole.

"Il loro impegno e la loro generosità contribuiscono a rendere migliori i nostri spazi pubblici più accoglienti e curati, dimostrando come piccoli gesti possano fare la differenza per tutta la comunità", spiega il sindaco Luca Vecchiettini, che ricorda come il Comune, per valorizzare gli spazi pubblici, abbia installato tre nuove panchine lungo la ciclopedonale e un tavolo panca nel Parco del Velodromo offrendo così ulteriori punti di sosta e momenti di relax per tutti i cittadini: "Un esempio, quello di questo gruppo di giovani, che dimostra quanto sia importante prendersi a cuore il bene comune e fare rete. In tantissimi, infatti, nella comunità di Pianoro, nei giorni scorsi, durante le operazioni di pittura delle panchine, si sono voluti complimentare con questi 160 ragazzi e li hanno voluti ringraziare per quest’attività in nome del bene comune".

Non si tratta degli unici lavori di restyling che sono stati svolti in questo periodo estivo, Tra le opere realizzate dalla giunta civica di Luca Vecchiettini si segnalano anche quelli al campo da cricket, dove sono stati fatti svariati lavori di manutenzione degli spogliatoi con interventi, tra gli altri, come la sostituzione del boiler per l’acqua calda, dei soffioni e delle manovelle delle docce.

z. p.