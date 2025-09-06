Giovani palestinesi contro tutti: "Ara con la fascia? Un insulto". E bacchettano pure pacifisti e Cgil

"La presenza dell’assessore Ara, con tanto di fascia tricolore dietro a un microfono di cui Assopace e Cgil si sono arbitrariamente assunte la gestione della piazza, è stato un insulto alle centinaia di migliaia di martiri palestinesi degli ultimi due anni". Lo avevano già urlato giovedì, al sit-in per sostenere la Global Sumud Flotilla, con la voce di uno dei loro militanti, protagonista con Ara di un acceso diverbio. Ma ora i Giovani palestinesi lo ribadiscono sui social, lanciando anche un’assemblea pubblica fissata per il prossimo giovedì, l’11 alle 18.30 in via Zamboni 32 per trattare del "futuro del movimento bolognese a sostegno del popolo e della resistenza palestinese". Le quattromila persone in piazza sono state la "conferma del sostegno" dei bolognesi alla Palestina, ma il presidio ha anche visto "vergognosi tentativi di strumentalizzare la sofferenza del popolo palestinese per interessi elettorali – scrivono –. Una vetrina elettorale per la giunta". La presenza di Ara, che ha definito "’pogrom’ la più importante resistenza palestinese degli ultimi decenni", in rappresentanza del Comune che "non si è vergognato a esporre la bandiera genocida sionista dal balcone e che continua a mantenere relazioni con aziende complici del genocidio come Alstom", costruttrice del tram, "non può essere tollerata" agli eventi di solidarietà al popolo palestinese. In più, "al nostro tentativo di coprire Ara con l’immagine del partigiano palestinese Anan Yaeesh, ci saremmo aspettate solidarietà", invece "abbiamo dovuto assistere al sostegno" di chi fa parte del coordinamento di Bologna per la Palestina ha dato "agli esponenti di Pd e Cgil che ci spintonavano. Ci auguriamo che il coordinamento Bologna per la Palestina prenda pubblicamente le distanze". Il Pd sostiene Ara: "Importante restare uniti come la Flotilla".

Mariateresa Mastromarino