Giovani palestinesi, corteo choc a Bologna: la polizia li contiene in piazza, poi cariche e idranti in via Rizzoli

Bologna, 8 ottobre 2025 – Piazza Maggiore blindata. Chiusa su tutti i lati, circondata da mezzi della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza (foto). Le forze sono arrivate subito dopo che il primo gruppo di attivisti pro-Pal, circa una sessantina di persone, è arrivato con bandiere e striscioni alla fontana del Nettuno, dove c’erano ad attenderli gli agenti della Digos e del Nucleo informativo dei carabinieri (video). I manifestanti sapevano già che non avrebbero dovuto parlare né muoversi, visto che la manifestazione, indetta per celebrare il massacro del 7 ottobre e per la resistenza palestinese, era stata vietata addirittura dal Viminale, seguito da un provvedimento formale del questore Antonio Sbordone.

Scontri tra giovani palestinesi e polizia durante la manifestazione non autorizzata per il 7 ottobre

Una diffida che non ha fermato la protesta bolognese, anzi ha esacerbato gli animi di chi pretende di manifestare in piazza per qualsiasi causa, persino la più aberrante. E invece, megafoni alla mano, gli attivisti hanno iniziato con i loro discorsi. Non hanno mai nominato però il massacro del 7 ottobre per mano di Hamas, limitandosi a sostenere la resistenza palestinese. Ma tanto è bastato perché la Digos intervenisse, togliendo loro striscioni, megafoni e altoparlanti. E in quel momento la piazza si è riempita di blindati, mentre dal lato di Piazza Maggiore sul Crescentone arrivavano antagonisti e sostenitori di quei 60 che erano stati bloccati e costretti dalle forze dell’ordine in piazza del Nettuno.

A quel punto si è creata una situazione di stallo: da una parte i primi pro Pal arrivati, in mezzo la polizia a chiuderli; dall’altro, invece, gli altri antagonisti. Nel complesso, circa cinquecento manifestanti. Dopo aver intonato cori per la Palestina e contro gli agenti, anche quelli sul Crescentone hanno tentato di avvicinarsi al cordone, creando momenti di tensione senza però sfociare nello scontro. È andata avanti così fino a che la polizia non ha deciso di fare uscire i 60 pro Pal rimasti dentro. È stato in quel momento che, forti di questa concessione, i manifestanti hanno forzato la mano e di conseguenza la situazione ha iniziato a degenerare. Infatti, gli attivisti hanno iniziato a urlare “corteo, corteo”.

Ma questo corteo non s’aveva da fare.

Il servizio d’ordine, con anche l’elicottero in volo che dall’alto riprendeva ogni momento della manifestazione, ha blindato tutti gli accessi alla piazza, incorniciando una situazione surreale. Mentre la testa spingeva sugli scudi in piazza Re Enzo, una costola è scappata in direzione di via Rizzoli con uno striscione, tentando di partire in corteo. Gli antagonisti sono stati immediatamente bloccati, prima con una carica della polizia e poi con gli idranti. È iniziato così il fuggi fuggi generale, e un manifestante – ha confermato la Questura in serata – è stato fermato.

Dopo queste tensioni, la polizia è riuscita a respingerli in via Rizzoli, costringendo la folla, che intanto era molto diminuita, a indietreggiare verso le Due Torri. Poi, di lì, in strada Maggiore, dove si sono verificati altri momenti di tensione, in cui anche un dirigente di polizia è stato colpito nel parapiglia generale. I manifestanti hanno improvvisato delle barricate rovesciando i bidoni dei rifiuti. Sono rimasti feriti anche quattro giornalisti che stavano seguendo le vicende. Gli antagonisti poi hanno iniziato a disperdersi, correndo verso la zona universitaria in via Zamboni. Alcuni hanno tentato di dirigersi verso via Irnerio. Un gruppo di infiltrati ha poi deciso di spostarsi verso via Righi. Qui sono volate pietre, raccolte dai cantieri del tram di via Indipendenza, verso le forze dell’ordine. I manifestanti si sono poi dispersi definitivamente, a gruppetti, in centro, tra via Piella, via Oberdan e via Venturini. Sono state fermate altre due persone.