Giovani promesse nel tempio del Tiro a segno

I giovani vanno a segno. Si è conclusa domenica la 25ª edizione del Campus Vergato, l’evento sportivo organizzato dal Tiro a Segno Nazionale di Vergato presso la storica sede di Via Labante. Dal 2001, il Campus rappresenta una delle realtà più significative del territorio, un appuntamento che ogni anno offre ad atleti, tecnici e sezioni giovanili un percorso formativo completo nello sport olimpico del Tiro a Segno.

L’edizione 2025, andata in scena dal 19 al 24 agosto, ha coinvolto ragazzi e ragazze Under 21 provenienti da tutta Italia. Una settimana intensa, ricca di lezioni frontali, attività pratiche, sessioni individuali e di gruppo, unite a momenti di aggregazione e confronto. Un’esperienza che ha dimostrato, ancora una volta, come il Campus Vergato sia molto più di un evento sportivo: un vero e proprio laboratorio di crescita condivisa, capace di trasmettere valori e cultura di una disciplina che unisce precisione, destrezza, tradizione e spirito di squadra.

La giornata conclusiva ha visto la presenza dell’amministrazione comunale di Vergato, rappresentata dal consigliere delegato allo Sport e fiduciario locale Coni, Roberto Giusti, e dall’assessora al Turismo, Chiara Ronchetti. "Il Tsn di Vergato è un orgoglio per la nostra comunità – ha esordito Giusti – e un patrimonio storico-sportivo che siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio e di poter vantare da oltre un secolo. Una presenza indelebile che dà ancor più unicità a Vergato e questo mi rende fiero non solo come amministratore, ma soprattutto come cittadino vergatese. Vergato si dimostra sempre più un luogo di arrivo, di incontro e di crescita in tutti i rami sociali, sportivi e culturali. Grazie quindi al Tsn di Vergato, a tutti i suoi volontari e operatori per un encomiabile lavoro, e un riconoscimento speciale ai tantissimi partecipanti, veri protagonisti di un evento che, giunto alla sua 25ª edizione, si conferma come tappa imprescindibile e di riferimento per i giovani appassionati del Tiro a Segno".

