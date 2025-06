Giovani protagonisti della maratona lirica d’estate

Festival Maratona d’Estate in Lirica, atto quinto. Sarà ancora il suggestivo giardino del Convento dei Frati Cappuccini di via Viara ad ospitare l’edizione 2025 dell’appuntamento ormai consueto che per tre giorni, dal 26 al 28 giugno, mette Castel San Pietro al centro della musica lirica. E se da una parte l’obiettivo è, come sottolineato dalla sindaca Francesca Marchetti (nella foto), "rivitalizzare un luogo bellissimo e meno visitato di altri", il Convento dei Cappuccini appunto, dall’altro è, ha continuato la prima cittadina, "proseguire su una linea di pensiero costruita in questi anni: far avvicinare a questo linguaggio musicale quante più persone possibili, compresi i bambini, che avranno un loro spazio dedicato". Alla realizzazione del Festival Maratona d’Estate in Lirica ha pensato l’associazione Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Scena Musicale di Bologna. "Ci piace pensare che Castel San Pietro possa essere una realtà turistica che promuove la lirica, una città che crea un momento educativo per tutti, valorizzando il valore immateriale che possediamo: il ballo, i bambini, la poesia e la musica come elementi che raccontano di noi", ha spiegato in conferenza stampa la Presidente della Pro Loco Raimonda Raggi.

I più giovani saranno protagonisti già giovedì alle 10 con "La musica dei bambini – bambini all’opera con Greta", mentre in occasione del 200° anniversario della nascita di Johann Strauss la sera alle 20.45 andrà in scena "Note di un Valzer – Lirica & Danza". Venerdì altro doppio appuntamento con "L’aria che T’Ira" alle 16.30, sottotitolo "Tra poesia, narrazione e musica", e la sera con "Music of Broadway". Gran finale sabato col "Pomeriggio in lirica" alle 16.30 e il baritono Romano Franceschetto alle 20.45 in "L’Arte del Canto Lirico".

c. b.