Giovani Socialdemocratici. Alla Festa anche i meloniani

Stand gastronomici, spettacoli musicali: il weekend è stato un successo per la Festa della Gioventù socialdemocratica di Molinella, al parco la Torretta di via Mazzini. L’evento, che ha registrato tantissime presenze, finirà oggi, lunedì 8 settembre con il concerto di dj Maurizio. Nata negli Anni ’70, la Festa della Gioventù Socialdemocratica è diventata un appuntamento fisso per tutta la collettività molinellese. Originariamente nata dalle idee di giovani iscritti socialdemocratici della frazione di Marmorta, oggigiorno si è consolidata presso il Parco La Torretta e coinvolge più di un centinaio di persone tra iscritti, amici e simpatizzanti.

La Festa della Gioventù Socialdemocratica si svolge tutti gli anni nel primo weekend di settembre e prevede un ricco stand gastronomico basato sui piatti della tradizione molinellese, tra cui il famoso ’portafoglio di Molinella’, e pasta fresca fatta con la ricetta e la maestranza delle sfogline. Alla proposta gastronomica si aggiungono spettacoli musicali che variano ogni sera. Un appuntamento della tradizione molinellese immancabile.

Appuntamento a cui, nella serata di sabato, ha preso parte anche una nutrita delegazione di FdI che ha partecipato alla cena anche con il sindaco Bruno Bernardi. Erano presenti l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera dei Deputati, Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, Francesco Sassone, consigliere regionale e Diego Baccilieri, responsabile del dipartimento regionale Autonomie Locali. "Siamo orgogliosi – hanno commentato gli esponenti di Fratelli d’Italia – di essere stati presenti alla Festa della Gioventù Socialdemocratica a Molinella. Un appuntamento che rappresenta una tradizione politica importante per il territorio e un’occasione per valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nell’impegno pubblico. Pur provenendo da percorsi e sensibilità politiche differenti, oggi Fratelli d’Italia collabora fattivamente con l’espressione di amministratori all’interno della giunta comunale, per raggiungere obiettivi concreti e condivisi nell’interesse di Molinella e dei suoi cittadini, perché la politica è prima di tutto servizio e responsabilità verso la comunità".

Zoe Pederzini