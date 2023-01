Giovanissimi in crisi "In cura 4mila ragazzi E sono in aumento"

di Monica Raschi Ansia, depressione, paura del mondo esterno e del futuro: tutta la sfera dei disturbi emotivi nei bambini e negli adolescenti è cresciuta, nell’arco di dieci anni, del 40 per cento anche nel Bolognese. In cura presso i servizi di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Usl ci sono, complessivamente, 10.371 pazienti: pari quasi all’otto per cento della popolazione bolognese che ha dagli zero ai 18 anni. Di questi 10.371 (ultimo dato disponibile che si riferisce al 2021, l’anno che è terminato è in elaborazione) i giovani e giovanissimi pazienti seguiti in quanto colpiti da disturbi emotivi gravi come ansia, depressione, rabbia incontenibile, ritiro sociale sono 3.941, pari al 38 per cento. "Non solo sono aumentati i disturbi emotivi nei giovanissimi, ma sono cambiate anche le modalità: adesso vediamo malesseri più esplosivi, più violenti, che necessitano di una risposta immdiata e devono essere presi in carico subito", sottolinea Simona Chiodo, direttrice dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ausl. Ma c’è un altro dato che allarma i neuropsichiatri: l’abbassamento dell’età in cui si manifesta il disturbo comportamentale. "Le crisi che vedevamo negli adolescenti adesso capita di osservale anche nei bambini – prosegue Chiodo –. L’ultimo colloquio che abbiamo avuto è per un bimbo...