Giovanna Lombardi è Celéstine, in omaggio a Mario Moretti

Stasera e domani alle 21, al Teatro del Navile va in scena ’Diario intimo di Célestine’ di e con Giovanna Lombardi, liberamente tratto dal romanzo ’Journal d’une femme de chambre’ di Octave Mirbeau e da un adattamento teatrale di Mario Moretti. Lo spettacolo, in prima nazionale, oggi alle 17 sarà preceduto da un incontro su ’Teatro e letteratura: omaggio a Mario Moretti’ con interventi di Giuseppe Liotta, Giovanna Lombardi e Nino Campisi per riflettere sul rapporto fra teatro e romanzo. "Oggi interpreto la mia Celestine in omaggio a Mario Moretti – dice Lombardi –: la rappresentazione scenica è semplice, solo il corpo della protagonista e la sua voce danno vita a suggestioni, emozioni e impulsi erotici legati alle varie storie di depravazione e di denuncia della ricca borghesia e della chiesa".