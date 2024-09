Giovanna Monti. La sopravvissuta

Per ottant’anni non ha parlato mai pubblicamente, ma ha accettato di aprirsi e raccontaare la sua storia a il Resto del Carlino. Giovanna Monti, 84 anni, era una bimba nei giorni neri del settembre 1944: vide il papà, per l’ultima volta, sull soglia di casa, mentre in cielo sfrecciava una formazione di aerei. Pochi giorni più tardi lui fu ucciso davanti alla botte, alla canapiera. Il corpo? Mai più trovato. "Grazie, i presidenti ci hanno ringraziato – dice – ma noi abbiamo ringraziato loro, perché ci hanno ascoltato. Sono molto emozionata, penso a chi non c’è più. E che bisogna ricordare".