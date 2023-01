Giovanna Sangiorgi, addio alla super nonna di 108 anni

Giovanna Sangiorgi

Ozzano (Bologna), 10 gennaio 2023 – Giovanna Sangiorgi avrebbe compiuto 108 anni il prossimo 7 marzo. Era la cittadina ozzanese più longeva di tutte. Se ne è andata, nella sua casa, poco dopo i primi giorni dell’anno. Giovanna è stata una ultra centenaria arzilla, vigile, allegra e attenta, animata da un amore immenso per la sua famiglia, che se ne è sempre presa cura, e per il suo paese. Giovanna era nata a Ozzano nel 1915. Si era sposata nel 1942 con Luigi Grandi e aveva due figlie, Celsa, che viveva con lei, e Gabriella. Fino all’ultimo la super centenaria ha vissuto in famiglia e ha potuto godere del calore e dell’amore dei parenti.

"È stata lucida fino all’ultimo, mancavano solo due mesi al compimento dei 108 anni e ci teneva tanto – dice la nipote Valentina –. Se ne è andata comunque serenamente. Era molto preoccupata per la pandemia ed negli ultimi tempi per le notizie della guerra in Ucraina. Proprio in occasione dello scorso compleanno, quello dei 107, ci aveva chiesto di fare una donazione alla Croce Rossa per mandare aiuti ai profughi e di portare vestiario e cibo ai punti di raccolta a Bologna. Era molto preoccupata anche per noi nipoti e per i giovani in generale. Ha sempre trovato molto conforto nella fede e nelle preghiere".

Giovanna, le tante volte che è stata intervistata in occasione dei passati compleanni ultra centenari, si è sempre domandata come mai fosse toccato proprio a lei di vivere così a lungo, poi si rispondeva che, in parte, era dovuto sicuramente all’amore di cui è sempre stata circondata.

"So che fino ai 107 anni la signora Giovanna ha goduto di un’ottima salute – afferma il sindaco Luca Lelli –, è stata lucida, ascoltava la radio e si manteneva aggiornata su ciò che capitava nel mondo come ci ha confermato la nipote Valentina. Il suo grande cruccio era di aver perso quasi completamente la vista, un grande dispiacere per lei, che è sempre stata una persona molto ben tenuta e curata. Conoscevo personalmente la signora Giovanna e conosco bene tutta la sua famiglia".

Il funerale della signora Giovanna Sangiorgi sarà giovedì mattina alle 10 in S.Ambrogio.