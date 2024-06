Giovanni Bersani, il ricordo della Cisl

Bologna, 19 giugno 2024 – A 10 anni dalla scomparsa e a 110 anni dalla nascita del senatore, europarlamentare e figura dell’associazionismo cattolico, nella mattinata di giovedì 20 giugno alle 9.15, nella sede di via Milazzo 16, si terrà l’iniziativa aperta a tutti ‘Giovanni Bersani – Una vita per il bene comune’, organizzata da Cisl Area metropolitana bolognese per ricordare il suo ruolo per la città e per il territorio metropolitano.

Gli interventi

L’introduzione sarà di Gianna Mezzadri, segretaria Fnp Cisl Area metropolitana bolognese. A seguire intervengono: il sindaco Matteo Lepore, il senatore Pier Ferdinando Casini, il professore dell’Alma Mater Paolo Pombeni, Sergio Palmieri (presidente Fondazione Generazioni per la longevità attiva e la solidarietà intergenerazionale), la giornalista di Qn Rita Bartolomei ed Enrico Bassani, segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese.