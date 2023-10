Giovanni Bissoni, il ricordo: “Aveva competenze e idee che pochi hanno sfiorato”

Bologna, 4 ottobre 2023 – Giovanni Bissoni è stato per 15 anni assessore regionale, dal 1995 al 2010, alla sanità. La sanità più esaltata, l'alternativa alla Lombardia. I più intransigenti oppositori continueranno a contestare la "sua" sanità statale pubblica. Il suo pensiero era più sofisticato.

Sta di fatto che prese a mano un deficit mostruoso: il 40% del deficit sanitario nazionale (di cui era causa da sola la sanità emiliano-romagnola, a metà degli anni '90) e riuscì a farlo rientrare, sia pure con non pochi sacrifici e stratagemmi. Andrebbe ricordato anche solo per questo.

Io lo stimavo, così come tanti altri. Ho passato dieci anni di vita politica a dialettizzare con lui, a creargli problemi. E, credetemi, gliene creai parecchi (grazie a molti amici "consulenti" e competenti) per sua stessa ammissione. Fossi stato tra i decisori politici di sinistra, avrei fatto fare a lui - e non a Speranza - il ministro. Aveva competenze che pochi hanno sfiorato. E aveva idee chiave. Si sarebbe certamente fatto odiare, ma avrebbe affrontato, con la pandemia, il nodo irrisolto dei medici di famiglia.

Ci scambiavamo idee anche sul ciclismo. Se ne era appassionato e diventò fortissimo sulle due ruote. Fu lui a suggerire alla mia segretaria quali indumenti "ciclistici" regalarmi. Mi disse che stavo facendo egregiamente il mio mestiere di consigliere regionale.

Non ho avuta tale gratificazione nemmeno dagli amici. E mi stupì una volta che mi confidò, in totale sincerità, che non ne poteva più di fare l'assessore. La sua morte improvvisa mi lascia tramortito. E' un altro pezzo anche della mia vita che se ne va. Perché siamo fatti di tutto ciò che abbiamo incontrato, in qualunque modo. E' confrontandomi con persone come lui, di elevata serietà, rigore e competenza, che ho dovuto studiare, imparare, superare l'improvvisazione e il mero esternare slogan, di cui vivono oggi la maggior parte dei politicanti. Così serio era ancora al telefono, quando lo sentii non tantissimo tempo fa. Ti sia lieve la terra, Giovanni.

(*) ex consigliere regionale di Forza Italia