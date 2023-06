Giovanni e la rinascita "Mi hanno salvato la vita"

di Donatella Barbetta

Immaginate solo per un attimo di vivere con una massa di trenta chili nella pancia: un’esistenza che si trasforma in un incubo. Così ha affrontato le giornate, per oltre un anno, Giovanni Antonio Niolu, 52 anni, artigiano di Guspini, centro a un’ora di auto a nord ovest di Cagliari.

Come si è accorto del tumore?

"La mia fortuna, oggi devo dire così, è stata una caduta a marzo del 2022. Ho perso l’equilibrio e ho sbattuto contro una cesta di ferro. E sono andato al Pronto soccorso di San Gavino".

Lì ha scoperto la malattia?

"Non subito. I medici mi hanno detto che mi ero rotto due costole, consigliandomi di fare altri accertamenti".

La sua risposta qual è stata?

"Attribuivo il motivo della mia pancia gonfia, al cortisone fatto nei mesi precedenti in seguito a un intervento chirurgico. E non avevo altri sintomi”.

E invece?

"Dopo la Tac, che ha messo in evidenza una massa all’addome e una al timo, è iniziato il lungo percorso di visite in vari centri, tra cui anche al nord Italia. Non è facile ricordare quel periodo, ho vissuto un incubo: i mesi passavano, facevo tanti esami e il tumore cresceva, tanto da arrivare a pesare 30 chili. Ma nessuno se la sentiva di operarmi".

Come viveva?

"Male. Non riuscivo più a camminare, facevo fatica anche ad alzarmi dal letto o da una sedia. Non sapevo di preciso quanto pesasse il tumore, ma avevo fatto i conti: il mio peso è stato sempre attorno ai 95 chili, mentre allora la bilancia segnava 126 chili. E facevo cicli di chemioterapia".

Come è arrivato a Bologna?

"Un’oncologa mi ha indicato il centro per tumori rari del Sant’Orsola e così abbiamo contattato il professor Matteo Cescon, che ha chiesto la cartella clinica. Dopo 15 giorni ci ha risposto che stavano analizzando il caso e a febbraio mi ha telefonato".

Per un appuntamento?

"Sì. Il professore era pronto nel giro di poche ore, ma io avevo bisogno di qualche giorno per organizzarmi e così ho fatto i biglietti per me e mia moglie Angela e siamo arrivati la settimana successiva".

Come è andata?

"Sono entrato in ospedale il 27 febbraio per una visita, mi hanno subito ricoverato e poi operato: sono uscito il 16 aprile".

Quando le hanno detto che era possibile l’intervento chirurgico come ha reagito?

"Ho accettato, non mi sembrava vero, ma a una condizione: non volevo dipendere dalla dialisi o vivere con la sacca per l’intestino. Ma solo una volta aperto l’addome si sarebbero resi conto della situazione".

Patto rispettato?

"Sì, quando mi sono svegliato dall’anestesia all’inizio non mi rendevo conto, mi avevano anche asportato un rene, avvolto dal tumore, e la milza, ma poi mi sono accorto di essere più leggero. Sono rimasto per 20 giorni in terapia intensiva e dopo in reparto. Un ricovero lungo, con momenti delicati. Ma adesso sono a casa”.

Oggi come riassume la sua vicenda?

"A Bologna mi hanno salvato la vita e ringrazio tutto il personale del Sant’Orsola, ma non auguro a nessuno un’esperienza come la mia: la sanità italiana può ancora migliorare".