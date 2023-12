Giovanni Padovani, il killer di Alessandra Matteuzzi in aula: “Sono malato, curatemi”

Bologna, 4 dicembre 2023 - “Se me lo chiede lei do qualsiasi disponibilità, sono disposto a sottopormi a qualsiasi esame. Ho capito di essere malato, non sto bene e ho bisogno di aiuto. Per questo avevo chiesto di essere trasferito nella Rems, perché lì mi possono curare”.

Così Giovanni Padovani, 28 anni da pochi giorni, ha parlato al presidente della Corte d’assise Domenico Pasquariello per la prima volta da quando è iniziato il processo a suo carico. Processo per l’omicidio della sua ex, Alessandra Matteuzzi, massacrata sotto casa a martellate, calci, pugni e colpi di panchina il 23 agosto 2022.

Giovanni Padovani ha ucciso la sua ex, Alessandra Matteuzzi

Oggi in aula i periti nominati dalla Corte affinché valutassero la capacità di intendere e volere dell’imputato al momento del delitto hanno replicato ai temi sollevati nella scorsa udienza dai consulenti della difesa. In particolare, gli psichiatri hanno spiegato perché non fossero proseguiti i colloqui e gli esami (come la risonanza magnetica cerebrale) al detenuto, ribadendo la bassa credibilità dei sintomi psichiatrici da lui manifestati, rispondendo così implicitamente alla richiesta della difesa - avvocato Gabriele Bordoni - di proporli di nuovo. Da questo nasce l’intervento di Padovani, che con voce strascicata, capello e barba corti e aspetto dimesso, ha deciso di rivolgere alla Corte il suo personale appello.

Mormorii d’irritazione dal pubblico quando l’ex calciatore ha preso la parola; impassibile invece Stefania Matteuzzi, sorella della vittima (e parte civile con gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini), come sempre presente in aula.