Giovanni Truppi: "Venite a creare l’immagine del cd"

di Pierfrancesco Pacoda

Uno spazio bianco aperto a tutti. Un’opera che nasce dalla condivisione dell’arte e dal rapporto personale che abbiamo con la musica. È un esperimento di creazione collettiva, quello che va in scena oggi al MAMbo (via Don Minzoni, 14), dove il pubblico, dalle 16 alle 19, sarà invitato a creare la copertina del nuovo disco del cantautore, che vive e lavora a Bologna, Giovanni Truppi, ’Infinite possibilità per essere finiti’.

Truppi, come si svilupperà la realizzazione ‘partecipata’ della copertina del suo nuovo album?

"Quella di oggi sarà una tappa di una lunga collaborazione con Aldo Giannotti, un artista con il quale lavoro da tempo e che mi aveva invitato a suonare in acustico alcune canzoni in occasione del ‘finissage’ di una sua mostra proprio qui al MAMbo. Quando ho iniziato a lavorare al disco, volevo che la relazione con gli ascoltatori fosse molto stretta, andasse al di là del rapporto consueto tra artista e consumatore. Con Giannotti abbiamo messo on line un sito, si chiama appunto ’Infinite possibilità’, dove venivano presentate non solo alcune delle canzoni che saranno poi presenti nel disco, ma si potevano scaricare le basi musicale, ricantarle e pubblicarle. È stato un successo, in tantissimi hanno voluto accompagnarmi così sino alle versioni definitive. frutto di una creatività diffusa".

Da lì alla giornata al MAMbo...

"Giannotti era la persona alla quale avrei affidato la copertina del disco, e insieme abbiamo deciso di continuare sulla strada della collaborazione allargata a chi avesse voluto partecipare al gioco. Così, in accordo con il Direttore del MAMbo, Lorenzo Balbi, abbiamo deciso che nel foyer del Museo sarà esposto uno spazio bianco con la frase ’Infinite possibilità per essere finiti’, che è il titolo del disco, all’interno di una cornice. Il lavoro rimarrà lì per mese e tutti potranno dare il proprio contributo. Un disegno, parole, nessun limite alla fantasia. Vorrei che ognuno esprimesse le sensazioni che il titolo evoca. L’immagine finale diventerà la copertina, ma la lasceremo ancora sul posto, perché venga arricchita anche dopo la pubblicazione dell’album".

Un album che lei ha scritto e registrato a Bologna, la sua nuova città.

"Bologna mi ha accolto proprio nel periodo precedente la pandemia, e solo adesso la scopro, diventa famigliare, mi permette finalmente di apprezzarne la sua capacità, unica in Italia, di mettere a proprio agio chi la sceglie, come ho fatto io. È un terreno fertile, un luogo confortevole naturalmente per la creazione artistica. Vivendoci ho compreso perché sia la città ideale per le espressioni musicali, è stata fonte di ispirazione per le canzoni di ’Infinite possibilità di essere finiti’".

Lei oggi sarà presente al MAMbo?

"Sì certo, ci sarò, voglio assistere di persona a questo atto creativo, a questa maniera di dividere con altri la creatività, nello spazio dell’arte per eccellenza. Per chi ci verrà a trovare, alle 16 faremo una speciale visita guidata alla collezione permanente del museo insieme ad Aldo Giannotti e al direttore del museo, Lorenzo Balbi. Il prossimo appuntamento per una anteprima del disco sarà poi il 14 aprile al Tpo".