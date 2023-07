Giovedì al via gli sconti estivi L’Ascom rilancia ’Saldi sicuri’ "Supportiamo i negozi locali"

Dopodomani iniziano in tutta l’Emilia-Romagna i saldi estivi, la stagione più attesa sia dai clienti che dagli imprenditori dei negozi di abbigliamento e calzature. Anche quest’anno Confcommercio Ascom Bologna rilancia la campagna “Saldi Tranquilli”, ideata per informare imprenditori e consumatori su come vivere con tranquillità le vendite di fine stagione.

"I saldi estivi rappresentano un momento molto importante per il mondo della moda. I negozi e le attività locali aprono le porte ai propri clienti che possono accedere a tante offerte, supportando così l’economia locale – spiega Enrico Postacchini, presidente di Ascom –. I saldi valorizzano l’impegno e la passione degli imprenditori del settore: ci auguriamo che i cittadini colgano appieno questo periodo".

"I saldi estivi non solo permettono ai clienti dei negozi di abbigliamento e calzature di acquistare prodotti di qualità a prezzi convenienti, ma sono anche un motore di sviluppo economico per il settore – prosegue Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom –. Collaboriamo con i nostri associati per garantire che i saldi siano gestiti in modo equo e trasparente, offrendo ai clienti la certezza di acquistare prodotti autentici e di qualità".

L’obiettivo di “Saldi Tranquilli” è proprio quello di fornire assistenza e informazioni ai clienti dei negozi e agli imprenditori per rendere note le norme e le ultime novità che regolano un corretto svolgimento dei saldi.

"I saldi estivi – conclude Marco Cremonini, presidente Federmoda Emilia-Romagna – sono il momento in cui il nostro impegno e la nostra passione per il commercio vengono premiati".

Per ottenere maggiori informazioni sulle regole dei saldi Confcommercio Ascom Bologna ha attivato un numero di telefono cui rivolgersi (tel. 051-6487.411 – dal lunedì al venerdì. Orario: 10.30-12.30 e 14-17) e una sezione notizie da www.ascom.bo.it