Giovedì tavolo con residenti e sindaco "Ma non c’è alcun allarme sicurezza"

Il presidente del Quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole (foto) non ha dubbi: la Lunetta Gamberini è sicura, e lo confermano "le numerose lettere ricevute dai residenti, che lo sottolineano", spiega. Proprio per discutere della sicurezza del parco, dopo gli episodi delle scorse settimane – un tentativo di rapina con coltello ai danni di una signora e una violenza sessuale, sempre sotto la minaccia di una lama, interrotta dall’intervento di una passante richiamata dalle grida della vittima –, giovedì alle 18 ci sarà un’assemblea pubblica cui parteciperà anche il sindaco e cui sono invitati residenti, associazioni, comitati.

"Noi collaboriamo con moltissime associazioni – specifica la presidente – e lavoriamo molto per garantire la sicurezza del quartiere. Alla Lunetta, spesso intervengono anche le unità cinofile volontarie: finora non sono stati rilevati episodi di spaccio né i cani hanno trovato sostanza nascosta. Un buon segno". Su un punto dolente, la carenza dl’illuminazione in alcuni punti, si è già al lavoro. "Tre lampioni non funzionano, li sostituiremo presto", chiarisce Amorevole.

Intanto, ripartono le settimane del sindaco nei Quartieri. Non solo giovedì: anche oggi Matteo Lepore sarà al Santo Stefano, alle 18.30, con ’Dillo al Sindaco e alla Giunta’. Ricevimento su prenotazione ([email protected]). Un appuntamento di incontri coi cittadini ci sarà anche mercoledì.