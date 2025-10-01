Gira col machete. A 20 anni uccise un uomo

Quando aveva appena 23 anni, aveva ucciso l’ex della fidanzata a calci in faccia. E oggi, a 45 anni, Emanuele De Paola pare non aver superato mai quel passato pesantissimo. L’uomo, che è attualmente sottoposto a una sorveglianza speciale, è stato arrestato domenica sera dai carabinieri del Radiomobile, allertati da una cittadina che lo aveva visto aggirarsi per la zona Savena con un machete nella cintura. I militari lo hanno rintracciato in via degli Ortolani e lo hanno bloccato: hanno subito trovato la grossa lama e poi, a seguito di una perquisizione più approfondita, hanno rinvenuto anche 10 grammi di coca e un bilancino di precisione. Hanno così deciso di estendere la perquisizione all’abitazione di De Paola. E qui, nascosta sotto il materasso, hanno trovato una Beretta semiautomatica calibro 7,65, su cui adesso si stanno facendo accertamenti. Immediatamente sono scattate le manette e l’uomo è stato portato alla Dozza. Di lui, nei primi anni del 2000, si era parlato moltissimo: aveva suscitato una grandissima impressione l’omicidio di Mario Leone, ammazzato selvaggiamente il 14 aprile del 2003 da De Paola e dalla sua fidanzata dell’epoca. Lui l’aveva anche colpito con la punta di ferro degli anfibi, spaccandogli la testa. Condannato in primo e secondo grado, pochi giorni prima della sentenza della Cassazione era fuggito via: aveva tentato di imbarcarsi su un volo per il Messico, con un passaporto rubato e falsificato. Era fuggito ed era stato latitante per quattro mesi. Dopo l’arresto, sarebbe dovuto rimanere in carcere per 14 anni. Ma era riuscito ancora a ottenere i domiciliari e ancora era stato arrestato, per una serie di scippi. Una vita violenta la sua, segnata anche dal dolore personale: da ragazzino aveva vissuto la morte del fratello maggiore e della mamma, che aveva trovato impiccata in cucina.

n. t.