’Giramondo’: Schiavon presenta un libro fatto di luoghi e incontri

Gianluigi Schiavon, giornalista e scrittore, oggi alle 18,30 sarà alla ’Libreria del viaggiatore lento’ in via Castiglione 61 per presentare il suo libro ’Giramondo. Un libro mappamondo’ (Giraldi ed). Un viaggio a tappe dal Brasile alla Norvegia, dalla Scozia all’Italia fino a Nessun posto... Schiavon costruisce raccontri brevi, spesso con un tocco ironico, in cui i luoghi sono protagonisti al pari delle persone che li abitano. Un tour fatto di incontri, che aprono porte inaspettate. In dialogo con Anna Maria Linsalata.