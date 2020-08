Bologna, 16 agosto 2020 - Parte il giro ciclistico dell'Emilia e la viabilità, tra Bologna e provincia, cambia, con conseguenti modifiche della viabilità. Infatti, per consentire lo svolgimento della kermesse ciclistica, dalle 10.15 alle 17.15 di martedì 18 agosto, saranno apportate modifiche al regolare trasporto dei bus nell’ambito provinciale (con interessamento delle direttrici Provinciale Lavino, Porrettana, Val di Setta, Nazionale Toscana e relativi attraversamenti) e urbano di Bologna (piazza Costituzione, via Toscana, via Murri, viali Gozzadini, Panzacchi, Aldini, vie Saragozza e Casaglia). Il Giro dell'Emilia partirà da Casalecchio di Reno, dove il transito sarà vietato dalle 7 alle 12.30 di martedì, sulle vie Porrettana e Bazzanese, in due diverse fasi.

Inoltre, per il contemporaneo svolgimento della settima edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite, nel primo pomeriggio di martedì sono in programma deviazioni dei bus, sempre in ambito provinciale e urbano di Bologna (dove saranno interessate da chiusure via Marco Emilio Lepido, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, viale Vicini, viale Pepoli, vie Saragozza e Casaglia).

Le deviazioni dei bus a Bologna

Le deviazioni dei bus a Casalecchio

Divieti di transito a Bologna

Sempre in conseguenza delle due manifestazioni ciclistiche, ci saranno divieti di transito a Bologna dalle 11.30 alle 12 e dalle 14 alle 15, che iniziano al passaggio del primo ciclista e terminano dopo il passaggio dell’ultimo. Dal divieto sono esclusi i veicoli di pronto intervento e i veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione. Le chiusure saranno coordinate dagli agenti della polizia locale.

Ecco le strade in cui sono in vigore i divieti di transito e le corrispondenti fasce orarie di chiusura: dalle 15 alle 17.15: via Toscana, via Murri, piazza di Porta Santo Stefano, viale Gozzadini, viale Panzacchi, viale Aldini, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza e tutte le strade intersecanti queste vie per il tempo strettamente necessario; dalle 10.15 alle 12.45: piazza della Costituzione, via Stalingrado, via del Gomito; dalle 13.45 alle 15.15: via Marco Emilio Lepido, viale Togliatti, viale Ghandi, viale Tolmino, viale Vicini, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via San Luca. In questa stessa fascia oraria gli atleti ripeteranno più volte un circuito che interesserà il seguente percorso: via Monte Albano, via di Casaglia, via Saragozza, via San Luca e di nuovo via Monte Albano.