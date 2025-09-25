Giro dell’Emilia, rischio contestazioni: "Escludete la squadra israeliana"

"Blocchiamo tutto", gridano da giorni i collettivi, le realtà antagoniste e il mondo intero. E quando tuonano "blocchiamo tutto", intendono proprio tutto. Anche il Giro dell’Emilia, che sabato 4 ottobre, nella festa del santo patrono, passerà come da tradizione per le rampe del Colle di San Luca. Ma la gara potrebbe ricevere il blitz della galassia antagonista e i ’Municipi sociali’, annunciano che se non si escluderà "la partecipazione della Israel Premier Tech", squadra israeliana che però al suo interno non conta corridori israeliani, "bloccheremo il loro passaggio, respingendo la loro partecipazione, come è successo alla Vuelta". Insomma, Bologna come Madrid. Una posizione netta e un annuncio chiaro, su cui anche Questura e Prefettura dovranno ragionare per garantire la sicurezza di atleti e spettatori, ragionando in sinergia con gli organizzatori della competizione.

Mentre gli attivisti delle sigle antagoniste minacciano il blocco della corsa, chiedendo a Regione e Comune anche di eliminare il patrocinio istituzionale, Palazzo d’Accursio bussa alla porta del Giro dell’Emilia, chiedendo di intervenire: "Siamo contrari alla partecipazione di una squadra israeliana in un momento come questo, dove il governo di Israele si sta macchiando di gravi crimini contro la popolazione civile nella Striscia di Gaza – afferma l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi –. Non è una posizione contro gli atleti, ma non possiamo accettare che una squadra legata a quello stesso governo possa prendere parte a una manifestazione sportiva, che per sua natura rappresenta valori diametralmente opposti". Per questo quindi "chiediamo agli organizzatori del Giro dell’Emilia di escludere dalla manifestazione il team israeliano Premier Tech", conclude Li Calzi. E Adriano Amici, che in mano ha le redini della competizione ed è presidente GS Emilia, taglia corto: "Posso condividere il pensiero di Li Calzi, ma voglio sottolineare che lo sport si discosta dalla guerra. Lo sport deve pensare a questo, altrimenti dovremmo vietare tante cose". E ora "non ho le potenzialità per fermare la squadra, visto che come tutte le altre è già partita – continua Amici –. Tra l’altro, nessuno dei sette corridori, tra i più forti al mondo, è israeliano. È veramente brutto che una squadra si trovi in mezzo a questa situazione per cause che non riguardano loro".

Insomma, sport e conflitto in Medio Oriente devono rimanere divisi, altrimenti "diventa difficile fare sport in questo modo. E se dovessimo ragionare così, nemmeno l’Italia avrebbe dovuto giocare contro Israele. Parliamo di una partita che si è giocata una ventina di giorni fa".

Oggi Amici incontra le forze dell’ordine per capire come muoversi sul fronte della sicurezza. E la politica si scatena tra un botta e risposta che genera scintille: al fianco del Comune, Coalizione Civica, secondo cui "lo stato genocida usa anche lo sport washing per ripulire la propria immagine e rivestire il ruolo di vittima. Ma non a Bologna, nel nostro territorio. Via la squadra". L’opposizione, invece, insorge, partendo da Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di FdI: "Lo sport – come insegnano le Olimpiadi dell’antica Grecia in onore delle quali venivano sospesi i conflitti bellici – deve restare terreno di incontro, competizione leale e rispetto reciproco, non un campo in cui riversare divisioni e contrapposizioni politiche – dice –, quindi le dichiarazioni del Comune sull’esclusione di una squadra israeliana dal Giro dell’Emilia sono fuori luogo: non si può chiedere a un evento sportivo di farsi carico di dinamiche geopolitiche e conflitti internazionali". Secondo le regole sportive internazionali, secondo la categoria a cui appartiene il Giro dell’Emilia, la squadra israeliana ha il diritto di essere invitata a partecipare alla corsa, esattamente come avvenuto alla Vuelta, dove moltissimi manifestanti, però, hanno messo in atto una grandissima protesta contro la partecipazione della squadra di Israele.